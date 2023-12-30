足球／拉丁美洲觀察家奧斯卡牽線 聯手阿根廷男足主帥助罕病女童
拉丁美洲足球評論家奧斯卡因一篇足球文章，促成與他與「偷走笑容基金會」(Fundación Robando Sonrisas) 的執行長Natalia Garcia的初次接觸，成為該基金會的亞洲區大使。該基金會致力於幫助患有罕見疾病和癌症的兒童，將拍賣阿根廷國家隊主帥Lionel Scaloni親筆簽名的梅西（Messi）球衣，用於慈善募款活動。
記者路皓惟/綜合報導
阿根廷在2022年12月經歷了艱難的挑戰，最終贏得了第3座世界盃冠軍。國家隊主帥Lionel Scaloni作為「偷走笑容基金會」的親善大使，一直在積極尋求各種方式來幫助基金會募款。
近期Scaloni對於一位罹患胼胝體發育不全症（Agenesis of Corpus Callosum）的5歲小女孩Juanita伸手提供援助，Juanita因患上罕見疾病，導致手部嚴重彎曲。Scaloni決定捐出一件印有梅西（Messi）10號的阿根廷國家隊球衣並親筆簽名，用於募款活動。
2023年12月初，Natalia Garcia女士與奧斯卡進行了多次溝通，最終邀請奧斯卡成為該基金會的亞洲區大使。奧斯卡將有機會在台灣拍賣這件由斯卡洛尼簽名的球衣。
由於奧斯卡本人不是公益團體的代表，因此他選擇通過拍賣的方式進行這項慈善活動，並透過媒體進行推廣，屆時所得款項將全部捐贈「偷走笑容基金會」，用於支持小女孩Juanita的專案以及其他慈善活動。他們的努力不僅在足球場上贏得榮耀，同時也在社會各界傳遞愛與希望。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁