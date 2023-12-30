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中六選區激戰！立委助選狹路相逢　議員陳雅惠控遭藍里長豎中指

▲江肇國秀出監視器畫面，廖胤凱（左上紅圈）對著路旁的陳雅惠「豎中指」；廖胤凱則稱是對貨車打招呼道謝。（圖／翻攝江肇國臉書，2023.12.30）
▲江肇國秀出監視器畫面，廖胤凱（左上紅圈）對著路旁的陳雅惠「豎中指」；廖胤凱則稱是對貨車打招呼道謝。（圖／翻攝江肇國臉書，2023.12.30）

記者顏幸如／台中報導

台中市第6選區立委候選人江肇國今在臉書貼出一張照片，指控競選對手羅廷瑋團隊的副主任廖胤凱，對為江肇國助選的議員陳雅惠豎起中指挑釁。他痛心說「沒有一個人應該為了幫我，而承受這種侮辱」。廖胤凱表示當時沒看到陳雅惠，是舉手向讓道的貨車打招呼道謝。

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台中市立委第6選區民進黨江肇國、國民黨羅廷瑋競爭激烈，江肇國今（30）日在臉書貼出一名女性被男機車騎士豎中指的畫面，主角分別是民進黨市議員陳雅惠、羅廷瑋服務處副主任廖胤凱；廖是南區的國光里長、陳則是國光里民。

陳雅惠說，11月28日她身穿江肇國的助選背心到台中殯儀館上香，廖胤凱騎機車行經時竟對她豎中指，她甚感被羞辱，已向警方報案。陳雅惠說，此事在1個月前發生，江肇國得知後相當不捨，決定將畫面公開。她強調縱使選情緊繃，身為里長也不該肆意侮辱女性里民，對方應該公開道歉。市警局第3分局證實已受理此《公然侮辱罪》告訴案，並依法函請台中地檢署偵辦。

江肇國在貼文中表示，沒有一個人應該為了幫他而承受這種侮辱，他批評此舉「真的很沒品」，並喊話羅廷瑋「要不要管一管自己的團隊」？先是有涉嫌賄選的主任石國勳，到舉發人服務處鬧場踢館，現在副主任廖胤凱又對助選人員豎中指挑釁，奉勸團隊不要再這樣囂張下去。

廖胤凱則發表聲明表示，他騎車時右前方有貨車正在倒退，自己直視路況沒注意到其他人，獲讓行後舉手打招呼道謝，完全沒看到陳雅惠在旁邊。事後陳雅惠在地方群組對他進行人身攻擊與詛咒，還企圖利用片面截圖說故事。

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