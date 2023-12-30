中六選區激戰！立委助選狹路相逢　議員陳雅惠控遭藍里長豎中指

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陳雅惠說，11月28日她身穿江肇國的助選背心到台中殯儀館上香，廖胤凱騎機車行經時竟對她豎中指，她甚感被羞辱，已向警方報案。陳雅惠說，此事在1個月前發生，江肇國得知後相當不捨，決定將畫面公開。她強調縱使選情緊繃，身為里長也不該肆意侮辱女性里民，對方應該公開道歉。市警局第3分局證實已受理此《公然侮辱罪》告訴案，並依法函請台中地檢署偵辦。
江肇國在貼文中表示，沒有一個人應該為了幫他而承受這種侮辱，他批評此舉「真的很沒品」，並喊話羅廷瑋「要不要管一管自己的團隊」？先是有涉嫌賄選的主任石國勳，到舉發人服務處鬧場踢館，現在副主任廖胤凱又對助選人員豎中指挑釁，奉勸團隊不要再這樣囂張下去。
廖胤凱則發表聲明表示，他騎車時右前方有貨車正在倒退，自己直視路況沒注意到其他人，獲讓行後舉手打招呼道謝，完全沒看到陳雅惠在旁邊。事後陳雅惠在地方群組對他進行人身攻擊與詛咒，還企圖利用片面截圖說故事。
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