總統辯論／猛嗆綠執政詐騙橫行！柯文哲：賴不知道被叫「賴功德」
2024總統大選唯一一場總統候選人辯論會，今（30）日下午2點於公視登場，民眾黨總統候選人柯文哲在申論時猛嗆民進黨執政造成「五缺」，人民面臨低薪、通膨、高房價，賴清德當行政院長時要人民把工作當作做功德，諷刺賴清德「你不知道你叫賴功德？」。柯文哲也指出，詐騙變成一種職業，甚至是大家共有的受害經驗，連他都接過幾次詐騙電話。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲指出，台灣民眾票選的年度關鍵字是「缺」，賴清德當行政院長時，就已經說是五缺，現在還是缺。缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，甚至缺蛋、缺豬肉、缺疫苗、缺快篩，連衛生紙都會缺。2016年蔡英文總統批評馬政府對不起年輕人，但是8年過去，年輕人依舊為了低薪、通膨、高房價而困擾，依舊看不見未來。詐騙變成一種職業，甚至是大家共有的受害經驗，連我都接過幾次詐騙電話。
柯文哲說，2016年民進黨上台，以為它會是一個謙卑認真的政府。結果八年過去了，過去國民黨沒有解決的問題，民進黨一樣也沒有解決，而且更加貪汙腐敗。當執政者為了一黨一派的私利，不惜犧牲國家與人民，超過六成民意期待政黨輪替，民進黨真的需要面對人民真實的聲音。民進黨治理下的台灣，少子化世界第一，高齡化國安危機；低薪、通膨沒有緩解，產業轉型緩慢，高房價更是嚴重。
柯文哲表示，從2000年到現在，台灣的GDP成長120 %，但實質薪資只增加4%，台灣的總工時還是全世界第6高。勞保即將破產，健保費用無法控制，政府負債大幅增加，過去兩黨也都沒有有效的對策。賴清德在行政院長任內，要台電燒乾淨的媒、要人民把工作當作做功德，賴清德現在還被叫「賴功德」。現在台灣人民普遍對於台海現狀充滿不安全感，台灣已然變成為「社會不和諧、政黨不和解、兩岸不和平」的地方。