「原子少年」7團拚了！全台跨年追星祕笈看這裡　Ozone趕3場　

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U:NUS是冠軍團出道，是新一代唱作團體，將於12月29日正式實體發行首張全創作專輯《途迷》，以全創作方式呈現專輯中10首歌曲與MV，展現出成員全方位實力。今年跨年將參與「閃耀新北圈起1314跨河煙火」、「2024大新竹跨年公益演唱會」；Ozone在10月推出了首部實境團綜《Ozone夏日青春冒險》，透過節目展現成員更多不一樣的魅力。他們跨年將參與「2024幸福龍來─台中跨年夜」、「2024高雄跨年晚會」、「2024 LINE FRIENDS TOWN 麗寶跨年演唱會」。
FEniX跨年將參與 「歌舞昇屏High歌之夜」、「2024 LINE FRIENDS TOWN 麗寶跨年演唱會」；VERA則是會在「2024全嘉藝起來」、「台南好Young跨年晚會」上表演；OPENsi會在竹山竹藝燈會、彰化田中與粉絲一起跨年；Saturnday是原子出道團中最晚出道的一團，他們將參與「2024大新竹跨年公益演唱會」。
原子少年、出席跨年演唱會活動：
新北市：「閃耀新北圈起1314跨河煙火」: U:NUS
桃園市:「 2024 桃園星際城跨年晚會」: AcQUA源少年
新竹市:「2024大新竹跨年公益演唱會」:U:NUS、Saturnday
台中市:「2024幸福龍來─台中跨年夜」: Ozone
嘉義市:「2024全嘉藝起來」: VERA
台南市:「台南好Young跨年晚會」:AcQUA源少年、VERA ft.呂植宇
台南新營:「2024南瀛跨年晚會」: 范范
高雄市: 「2024高雄跨年晚會」: Ozone
屏東市: 「歌舞昇屏High歌之夜」: FEniX
台中麗寶樂園: 「2024 LINE FRIENDS TOWN 麗寶跨年演唱會」: FEniX 、Ozone
南投縣:「2024竹山竹藝燈會開幕暨跨年晚會」: OPENsi
彰化田中:「彰化田中跨年晚會演出卡司」: OPENsi
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