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「原子少年」7團拚了！全台跨年追星祕笈看這裡　Ozone趕3場　

▲從節目《原子少年》出道的Ozone跨年拚趕場，總共會在3場跨年晚會上演出。（圖／寬想國際娛樂）
▲從節目《原子少年》出道的Ozone跨年拚趕場，總共會在3場跨年晚會上演出。（圖／寬想國際娛樂）

記者吳雨婕／綜合報導

從選秀節目《原子少年》中出道的各團AcQUA源少年、U:NUS、Ozone、FEniX、VERA、OPENsi、Saturnday掀起男團新浪潮，他們也都將在跨年舞台上表演，其中人氣頗高的Ozone得趕3場跨年晚會，是7團中最忙碌的。

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2022年8月最早出道的AcQUA源少年有著「亞洲超能量青春男團」之稱，清新的氣質與蘊含無限潛力，除了團歌之外，目前每位成員接力推出個人單曲，展現各自的特色。此外，據悉他們代言的品牌已經超過12個，無論是看板、公車車體廣告、超商廣告都能看見他們的身影。而源少年將參與「 2024 桃園星際城跨年晚會」、「台南好Young跨年晚會」。

▲源少年受封「亞洲超能量青春男團」。（圖／種子音樂提供）
▲源少年受封「亞洲超能量青春男團」。（圖／種子音樂提供）
U:NUS是冠軍團出道，是新一代唱作團體，將於12月29日正式實體發行首張全創作專輯《途迷》，以全創作方式呈現專輯中10首歌曲與MV，展現出成員全方位實力。今年跨年將參與「閃耀新北圈起1314跨河煙火」、「2024大新竹跨年公益演唱會」；Ozone在10月推出了首部實境團綜《Ozone夏日青春冒險》，透過節目展現成員更多不一樣的魅力。他們跨年將參與「2024幸福龍來─台中跨年夜」、「2024高雄跨年晚會」、「2024 LINE FRIENDS TOWN 麗寶跨年演唱會」。

▲U:NUS推出首張專輯主打歌〈A-TOWN〉MV。（圖／滾石唱片提供）
▲U:NUS推出首張專輯主打歌〈A-TOWN〉MV。（圖／滾石唱片提供）
▲Ozone昨（5）日邀請粉絲們一起在輔仁大學錄製《Ozone夏日青春冒險》收官場，場內外聚集5000位粉絲。（圖／寬想國際娛樂提供）
▲Ozone昨（5）日邀請粉絲們一起在輔仁大學錄製《Ozone夏日青春冒險》收官場，場內外聚集5000位粉絲。（圖／寬想國際娛樂提供）
FEniX跨年將參與 「歌舞昇屏High歌之夜」、「2024 LINE FRIENDS TOWN 麗寶跨年演唱會」；VERA則是會在「2024全嘉藝起來」、「台南好Young跨年晚會」上表演；OPENsi會在竹山竹藝燈會、彰化田中與粉絲一起跨年；Saturnday是原子出道團中最晚出道的一團，他們將參與「2024大新竹跨年公益演唱會」。




原子少年、出席跨年演唱會活動：

新北市：「閃耀新北圈起1314跨河煙火」: U:NUS

桃園市:「 2024 桃園星際城跨年晚會」: AcQUA源少年

新竹市:「2024大新竹跨年公益演唱會」:U:NUS、Saturnday

台中市:「2024幸福龍來─台中跨年夜」: Ozone

嘉義市:「2024全嘉藝起來」: VERA

台南市:「台南好Young跨年晚會」:AcQUA源少年、VERA ft.呂植宇

台南新營:「2024南瀛跨年晚會」: 范范

高雄市: 「2024高雄跨年晚會」: Ozone

屏東市: 「歌舞昇屏High歌之夜」: FEniX

台中麗寶樂園: 「2024 LINE FRIENDS TOWN 麗寶跨年演唱會」: FEniX 、Ozone

南投縣:「2024竹山竹藝燈會開幕暨跨年晚會」: OPENsi

彰化田中:「彰化田中跨年晚會演出卡司」: OPENsi




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