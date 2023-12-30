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用Chrome「無痕模式」照被追蹤！用戶怒求償1538億　Google同意了

▲Google所打造的網頁瀏覽器Chrome，推出以來就吸引大批使用者跳槽，市佔率一直高達6成以上，更讓IE成為歷史。（圖／取自Pexels）
▲Google所打造的網頁瀏覽器Chrome，推出以來就吸引大批使用者跳槽，市佔率一直高達6成以上，更讓IE成為歷史。（圖／取自Pexels）

記者潘毅／綜合報導

全球科技巨擘Google糗了！由Google所打造的網頁瀏覽器Chrome，推出以來就吸引大批使用者跳槽，市佔率一直高達6成以上，更讓IE在去年成為歷史。不過Chrome的「無痕模式」慘遭發現是「假無痕」，用戶們發起集體訴訟，求償金額高達50億美元（約新台幣約1538億元），Google則在近期同意和解。

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Chrome的「無痕模式」也是一大亮點，可以讓重視隱私用戶，在進行網頁瀏覽時不會留下任何紀錄。綜合外國媒體報導，Google遭指控，使用Chrome的無痕模式進行上網，但該公司仍會透過Google Analytics、Google Ad Manager等功能追蹤用戶上網之紀錄。

▲Google Chrome 新功能。（圖／翻攝官方部落格）
▲Chrome的「無痕模式」被美國用戶發現是「假無痕」，於2020年發起集體訴訟。（圖／翻攝官方部落格）
大批用戶得知此消息後相當憤怒，在2020年發起了集體訴訟，起訴書中也提出具體賠償要求，Google應賠償每位受影響的用戶5千美元，總金額約在50億美元左右。

原本這起集體訴訟審判暫訂於2024年2月中旬進行審理，但傳出Google已經在檯面下達成初步和解，加州奧克蘭市地區法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）也暫停這次集體訴訟審判，不過詳細和解金額並未公開，屆時也將會有相對應限制Google的條款正式問世。
 

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