用Chrome「無痕模式」照被追蹤！用戶怒求償1538億 Google同意了
全球科技巨擘Google糗了！由Google所打造的網頁瀏覽器Chrome，推出以來就吸引大批使用者跳槽，市佔率一直高達6成以上，更讓IE在去年成為歷史。不過Chrome的「無痕模式」慘遭發現是「假無痕」，用戶們發起集體訴訟，求償金額高達50億美元（約新台幣約1538億元），Google則在近期同意和解。
記者潘毅／綜合報導
Chrome的「無痕模式」也是一大亮點，可以讓重視隱私用戶，在進行網頁瀏覽時不會留下任何紀錄。綜合外國媒體報導，Google遭指控，使用Chrome的無痕模式進行上網，但該公司仍會透過Google Analytics、Google Ad Manager等功能追蹤用戶上網之紀錄。
大批用戶得知此消息後相當憤怒，在2020年發起了集體訴訟，起訴書中也提出具體賠償要求，Google應賠償每位受影響的用戶5千美元，總金額約在50億美元左右。
原本這起集體訴訟審判暫訂於2024年2月中旬進行審理，但傳出Google已經在檯面下達成初步和解，加州奧克蘭市地區法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）也暫停這次集體訴訟審判，不過詳細和解金額並未公開，屆時也將會有相對應限制Google的條款正式問世。