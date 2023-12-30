總統辯論／主張核電 柯文哲坦言：核廢長期處理的確有困難
中選會今（30）日舉辦唯一一場總統大選辯論會，進入交叉詰問環節時，民進黨總統候選人賴清德問及，侯柯不約而同拋出重啟服貿，試問目的何在？此外兩人擔任市長都曾說，沒有能力處理核廢都不應用核電，更稱主張核電佔到10%以上，如此一來要蓋到核八。對此民眾黨候選人柯文哲回應， 太陽花學運是反黑箱，不是反服貿，對於核電議題，表示台灣確實沒辦法寫核災計畫，雖核電廠安全性有提高，坦言核廢料長期處理的確有困難，「到馬路可能會被車撞，難道永遠不上馬路嗎？」
記者陳威叡／台北報導
賴清德提問表示，服貿協議10年前被太陽花學運擋下，台灣的經濟才有動能，不僅立足台灣、佈局全球，還行銷全世界。但無論侯柯都重提10年前失敗的政策，要重啟服貿，請問目的何在？這難道要把台灣再度鎖進一個中國的市場？此外在能源轉型方面，兩人過去都主張沒有能力處理核廢，都不應該用核電，但現在不約而同說核電廠延役，同時你們的能源政策裡面，核電要佔到10%以上，這要蓋到核八。
對此柯文哲說，太陽花學運是反黑箱，不是反服貿，太陽花學運民進黨跟場外學生答應的事要通過《兩岸協議監督條例》通過後才開始規劃貨貿、服貿，而民進黨執政8年，只有不想通過的法律，沒有不能通過的法律，更反問自己什麼時候要推動服貿，資料都是從陸委會網站抄下來的，「要不要把陸委會那幾個先處理一下？」
此外對於核電問題，柯文哲表示，大家要誠實面對，台灣半導體工業超過GDP20%，但很不幸的高耗電，自己擔任台大外科加護病房主任17年，現在的確沒辦法寫核災應變計畫，是有有困難的，如今核電廠安全性有提高，也坦言核廢料長期處理的確有困難，40年內還可以處理，但還是要很誠實跟老百姓報告國家困境，「到馬路可能會被車撞，難道就不走到馬路上嗎？」