總統辯論／侯友宜號召新台灣政治改革運動　柯文哲會扮演重要角色

我是廣告 請繼續往下閱讀
「過去8年，大家辛苦了！」侯友宜說，他知道詐騙讓大家非常困擾，貪污讓大家非常憤慨，低薪讓你們無奈。民主倒退讓大家非常的灰心，兩岸緊張讓你非常的驚慌，過2天就是中華民國113年新的開始。 無論過去的路多長，多長多痛苦，還有機會用選票改變一切。
侯友宜說，專制無能、貪污腐敗已經讓民進黨從頭爛到尾，尤其剛剛柯文哲的那一段話，他心有相同的感覺，他常常在說去菜市場問那些殺豬的、關心他們的生活，他們說「新潮流如果不散，台灣就賠了一大半」，還跟他喊了3次。所以賴清德「你是這個共犯結構的既得利益者。」
侯友宜批，為了選舉，賴清德台獨的神主牌也不要了，黑金弊案也切掉，為了新潮流要賺錢賴清德也給他切，但是這麼嚴重、這麼破敗的民進黨，要怎麼有辦法救呢？沒有辦法救，沒有辦法再贏得人民再信任。
侯友宜說，他非常尊敬的民主政治前輩蔣渭水先生，一生為台灣社會民主運動來奮鬥，他曾經說過，同胞需團結，團結真有力，這就是他出來選舉最大的目標。台灣不需要分化衝突，不需要分離我族群黨派，大家要站在一起，一起往前走。 治國需要一個團隊的力量，需要有能力有魄力有清廉操守，帶著大家往前走。
侯友宜說，柯文哲是一個人超過整個政黨，賴清德要靠一個腐敗的新潮流再繼續治理國家嗎？侯友宜擔任總統一定建構一個清廉的團隊、一個共治的政府，不像民進黨獨裁專制，他完全有能力籌組聯合政府，來完成人民政黨輪替的願望。
侯友宜向全國人民宣誓：他要號召一場新台灣政治改革運動，他的核心價值是和平尊嚴、公平正義、清廉勤政。和平尊嚴、公平正義、清廉勤政。這不是一人、一黨可以完成的，這需要所有有志之士共同來一起走、一起拚，他相信柯文哲也會扮演重要的角色，因為他們都不是為了一個人之私、一黨之私，是為了團結進步台灣方向向前走。
最後，侯友宜說，元月13號是投票日，也是經國先生逝世的紀念日，他的清廉勤政是我一生堅守的信念；經國先生講過一句話：今天不做，明天就後悔。 他從基層到有這個舞台拼總統，感謝人民給他這個機會，他真的非常感動。 這個人生最重要的最後階段，他用他的心、他的力繼續地打拚。 他一輩子參加槍戰，他沒死，是老天留了一條命。 這條命要做什麼呢？ 照顧中華民國青天白日，照顧台灣民主自由，侯友宜一定做得到。
更多「2024大選」相關新聞。