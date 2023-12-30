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總統辯論／賴清德問房地產　柯文哲咳20秒：不是買地就不對

▲柯文哲回應房地產爭議，表示不是買地就不對。（圖／台北市記者聯誼會提供）
▲柯文哲回應房地產爭議，表示不是買地就不對。（圖／台北市記者聯誼會提供）

記者邱新博／台北報導

2024總統大選唯一一場總統候選人辯論會，今（30）日下午2點登場，民進黨總統候選人賴清德在交叉詰問階段針對房地產爭議詢問在野候選人的房地產爭議，侯友宜表示，他的房產一切合法，更是登記在太太名下，並非他所持有；柯文哲則狂罵新潮流，並在最後因卡痰咳嗽了近20秒表示，不是買地就不對。

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賴清德提問，先強調，「再次強調，我是三個候選人中，唯一沒有炒房、炒地皮的候選人」，侯友宜真的神通廣大，一間房子竟然可以申請99個門牌號碼，全國沒有一家旅館或民宿有能力這樣做；你的家人跟大學生收取高額租金，用這些租金購買土地、炒地皮，最近又放寬容積率謀取暴利，連基本的利益迴避的做不到，又有何能力領導國家幫助年輕人？

對於柯文哲，賴清德問，柯主席你們一家人都很喜歡買農地，不管是特定農業區或是山坡地、保育區的農牧用地，甚至開闢為停車場，破壞農地農用的基本價值，你們說買農地是為了要開業 ，但為什麼不買建地而買優質農地？為什麼幾十年的租金，你卻說你完全不知道，完全不知情？

侯友宜回應，選舉選到，如果歪理也可以變成理，這是無法交代的，他今天在記者會講得很清楚，我新莊那個土地是因為我們前面跟後面兩塊地連在一起，房屋就蓋在上面，而那是已經將近六十年的老房屋、我從來不去住過，不去使用過；我們把屋主找出來一起解決，環人家一個公理，合情又合理。

對於容積獎勵部分，侯友宜說，他253、254兩塊地不符合容積獎勵的都更，尤其那些更不是他的財產，是太太任美鈴的，也是娘家為了怕他有什麼萬一，用來照顧太太以及小孩的，也讓他可以好好去拚事業；至於99個門牌，都是合法的建築物，大家可以去查。


柯文哲回應，今天這個場合應該大家要討論的是台灣何去何從，但大家都在討論我們的房地產，但是面對國家的大事還是要嚴肅。他話鋒一轉表示，賴清德當然你可以不炒土地，「我跟你講，黑幫老大都不需要自己動手，你們那些新潮流在幹什麼幫你不知道，你真的不曉得嗎？」

柯文哲說，「我是講話很直的人，是非對錯我們都知道，那看不對我都會舉手說這不可以，好歹我會講一下，也是因為我這種態度你知道，我會相信說我的環境裡面，歪七扭八的事會少很多。」他說，他也知道很多民進黨的朋友在嘲笑，說他選不上談理想都沒用，但是我們今天國家不是因為這樣才垮掉的；為了要勝選，然後在這個理由之下合理化所有的行為，今天新潮流對台灣造成的禍害不是這樣。

柯文哲最後表示，「還有一點，你老是要示範，什麼叫抹黑。」他也承認他爸爸幫他買那一塊地，那一塊地是農業用地不能蓋醫院的，他爸爸一直很希望，有一天可以回新竹去，他最大的願望就是他當新竹醫院的院長。講完這一段後，柯文哲疑似卡痰嗆到，數度咳嗽了近20秒，最後說，不是買土地就不對了，結束交叉詰問。

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