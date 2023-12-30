總統辯論／賴清德問房地產　柯文哲咳20秒：不是買地就不對

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對於柯文哲，賴清德問，柯主席你們一家人都很喜歡買農地，不管是特定農業區或是山坡地、保育區的農牧用地，甚至開闢為停車場，破壞農地農用的基本價值，你們說買農地是為了要開業 ，但為什麼不買建地而買優質農地？為什麼幾十年的租金，你卻說你完全不知道，完全不知情？
侯友宜回應，選舉選到，如果歪理也可以變成理，這是無法交代的，他今天在記者會講得很清楚，我新莊那個土地是因為我們前面跟後面兩塊地連在一起，房屋就蓋在上面，而那是已經將近六十年的老房屋、我從來不去住過，不去使用過；我們把屋主找出來一起解決，環人家一個公理，合情又合理。
對於容積獎勵部分，侯友宜說，他253、254兩塊地不符合容積獎勵的都更，尤其那些更不是他的財產，是太太任美鈴的，也是娘家為了怕他有什麼萬一，用來照顧太太以及小孩的，也讓他可以好好去拚事業；至於99個門牌，都是合法的建築物，大家可以去查。
柯文哲回應，今天這個場合應該大家要討論的是台灣何去何從，但大家都在討論我們的房地產，但是面對國家的大事還是要嚴肅。他話鋒一轉表示，賴清德當然你可以不炒土地，「我跟你講，黑幫老大都不需要自己動手，你們那些新潮流在幹什麼幫你不知道，你真的不曉得嗎？」
柯文哲說，「我是講話很直的人，是非對錯我們都知道，那看不對我都會舉手說這不可以，好歹我會講一下，也是因為我這種態度你知道，我會相信說我的環境裡面，歪七扭八的事會少很多。」他說，他也知道很多民進黨的朋友在嘲笑，說他選不上談理想都沒用，但是我們今天國家不是因為這樣才垮掉的；為了要勝選，然後在這個理由之下合理化所有的行為，今天新潮流對台灣造成的禍害不是這樣。
柯文哲最後表示，「還有一點，你老是要示範，什麼叫抹黑。」他也承認他爸爸幫他買那一塊地，那一塊地是農業用地不能蓋醫院的，他爸爸一直很希望，有一天可以回新竹去，他最大的願望就是他當新竹醫院的院長。講完這一段後，柯文哲疑似卡痰嗆到，數度咳嗽了近20秒，最後說，不是買土地就不對了，結束交叉詰問。
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