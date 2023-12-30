總統辯論／中華民國帶給台灣災難？賴清德坦言口誤反批柯文哲

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對於這樣的說法，引起藍白批評，賴清德會後受訪時坦言，確實是口誤，他把中華民國憲法講成中華民國，柯文哲也知道他口誤，但柯在記者會上拿這點攻擊，非常不應該；賴接續說，他在辯論會中，也有聽到柯文哲口誤，柯說「窮人要繳更多的稅」，但他不會利用柯文哲的口誤來攻擊。
賴清德提到，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，他擔任總統的使命，就是守護台灣、守護中華民國，他根據之前發表的和平四大支持方案，要強化國防、經濟、與民主陣營合作，同時在對等尊嚴之下，也願意與中國交流合作，促進兩岸人民的福祉和印太和平。
賴清德也批評侯友宜接受九二共識，因中國國家主席習近平強調，一個中國原則，而在這種情況下，如何用九二共識守護中華民國呢？「在辯論期間因為時間緊迫，難免會少講兩個字，這是口誤」。
另外，媒體詢問，對辯論會表現打幾分？國民黨主席朱立倫疑似在會場中拍到「閉目養神」？是否在休息時刻與侯柯遇到？
賴清德回應，他凡事做好準備，同時爭取好成績，至於分數多少，要社會打分數比較好；他也提到，辯論會2個多小時，相信坐在下面的人，也許有點累，這倒還好。
陪同的副總統候選人蕭美琴則稱，對賴清德很有信心，剛剛也看到，賴是唯一從申論到結論，提出國家希望工程願景的人，現在她也持續對賴有信心，兩人會攜手努力；對於即將贏來的副手辯論會，蕭笑稱，她要保養她的喉嚨，「我們會認真看待、會積極準備」。
此外，賴清德也說，不論政見發表會或辯論上，他請教侯友宜、柯文哲，中華民國和中華人民共和國有沒有互相隸屬？到底要消滅中華民國的是民進黨還是共產黨？為什麼民進黨已經執政兩次，中華民國還是存在？為什麼接受共產黨「一個中國原則的九二共識」，或者是「兩岸一家親」？侯、柯都沒有回答。
賴清德提到，侯友宜、柯文哲不斷對他批評，但他都講得非常清楚，「所謂台獨，是指台灣的主權屬於2300萬國人所有，不屬於中華人民共和國，中華民國也與中華人民共和國互不隸屬」，這就是1999年民進黨「台灣前途決議文」的主張。
賴清德酸說，若跟著中國定義台獨，柯市長唸國立台灣大學，國立也是台獨，侯市長是唸國立中央警察大學，這中央跟國立，通通都是台獨，「今天我們3個人競選總統，就中華人民共和國的定義，也是台獨！」
另外，美麗島電子報今公布封關民調，「賴蕭配」39.6％、國民黨「侯康配」28.5％、民眾黨「柯盈配」18.9％。賴清德回應，目標還沒達到、還要繼續努力，希望能夠總統副總統高票當選、過半數選票當選、國會希望過半，這樣國家才有足夠力量穩定前進，呼籲民眾在下月13日出來投票，「讓美德贏台灣，台灣贏得美」。
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