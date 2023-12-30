總統辯論／柯文哲談「新政治文化」　賴清德砲轟柯跟國民黨一樣

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在第3階段交叉詰問上，侯友宜第3次提問猛攻賴清德，侯提到賴清德過去曾說照服員月薪3萬，已經是低薪了還叫人家要「做功德」，到底知不知道台灣年輕人25歲以下，每個月月薪3萬元的人沒有超過一半。
侯友宜還提到賴清德說疫情期間，台灣經濟成長、房價正在降，侯反駁說，事實上民進黨執政8年來，房地產房價飛漲，漲幅比阿扁時代和馬英九時代還高。有學生反映拿不到租屋補貼，竟然還回說「去跟你房東講」，根本沒有同理心？
為此，賴清德簡短回應說，照服員月薪3萬早已經提升到4萬元，且實際狀況也不是侯說的那樣。語畢，賴趁勢攻擊柯文哲，提到柯父親對柯的期望時，柯流下了眼淚，相信是有感於父母親對自己的照顧，所以他也希望柯不要再說他流淚是為了家裡的房子。
賴清德表示，辯論會應該要談國家大政，但事實上是侯與柯兩人先提房子的事情，他才予以回應。他對國政的藍圖在申論裡都講述了，也說明要帶領台灣朝什麼方向走。
賴清德批評柯文哲，柯說國民黨選舉時對地方牛鬼蛇神態度不一，但柯自己也是，提到當年柯要選台北市長時，原本希望新潮流能支持，但新潮流後來看破柯的手腳分道揚鑣，柯就開始抹黑造謠新潮流，甚至用錯誤訊息攻擊陳菊，這不該是所謂新政治文化的作為。
柯文哲表示，台灣應該要建立一個新的政治文化，強調不是每個人都不會犯錯，只要犯錯了，誠實面對問題去改進就好。他說台灣現在遇到很多問題，勞保快破產、大學要關40間，還有健保、勞動力與五缺的問題，甚至也缺蛋、缺衛生紙。
柯文哲說，選完總統不是王子與公主從此就過上幸福快樂的日子。他認為我們其實就只要選出一個正常人、認真工作、意識形態不要太強的，且不要貪污的人就好。其中，不要貪污是選賢與能最基本條件，絕對不是「不要貪那麼多就好」。
柯文哲表示，我們只要誠實面對問題，去一條條解決就好，確實我們不可能一天就改變國家，但不能什麼事都沒做。他回憶過去與已逝的前總統李登輝談話時，李曾說「40年沒解決的事，不可能4年就改變」，但他自己要再加上「但是現在不做，40年後還是一樣」。
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