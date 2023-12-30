T1／「我們不畏懼任何一支球隊」 海神主帥喬伊斯對球隊有信心
T1聯盟今(30)日迎來臺北台新戰神對決高雄全家海神的「雙神對決」，末節原先落後達雙位數的戰神並未放棄，雙方一路廝殺至比賽尾聲，強森三分外線命中，一度將比分追近到1分差，但布銳克曼隨後把握住2罰機會，強森終場前出手未進，終場全家海神就以109:106驚險擊敗臺北台新戰神，收下近期3連勝，至於主場作戰的戰神則是苦吞5連敗。
實習記者陳品翔／綜合報導
「上個禮拜其實也知道對手（戰神）兩場都輸，這場比賽他們一定會用盡全力搶下勝利，但我們不畏懼任何一支球隊，一個賽季就像是馬拉松，現在我們準備要往前衝了，新的一年希望我們可以維持好狀態，球隊可以變得更好。」喬伊斯說到。
至於海神內線支柱胡瓏貿，因為強悍的防守功力往往使得他成為球場上的焦點，但他不太在乎別人如何看待他，只要球隊贏球一切都沒問題。「相信自己的能力，在練習時我也是用盡全力去練習，盡我的能力去幫助球隊、做好自己的工作，不管是不是聯盟指標，我其實也不太在乎，只要能幫助海神贏球什麼都好。」胡瓏貿說到。
而雖然球隊今天贏球，但是庫薩斯認為球隊還有很多要調整之處。「今天我們可以再打得更好，球隊的失誤有點多，在溝通上面臨一些問題。今天是一場硬仗，雖然球隊贏球，但是還有很多問題要調整。」庫薩斯說到。