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提升競爭力拓展商機！產業園區管理局率廠商赴日拓銷潛在商機

▲經濟部產業園區管理局率廠商赴日拓銷潛在商機。(圖／產業園區管理局提供)
▲經濟部產業園區管理局率廠商赴日拓銷潛在商機。(圖／產業園區管理局提供)

記者黃守作／高雄報導

經濟部產業園區管理局委託財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院南區中心，於日前，率區內廠商到日本拓展商機，與72家日本企業交流，預估潛在商機逾新台幣3千萬元，並促成企業軟硬整合，厚實產業競爭力。

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產業園區管理局局長楊伯耕表示，產業園區管理局為提升園區廠商競爭力，以及拓展商機，乃委由資訊工業策進會數轉院南區中心，透過台日產業深化交流，發揮台日雙方產業各自領域優勢，共創雙贏。

▲經濟部產業園區管理局率廠商赴日拓銷潛在商機。(圖／產業園區管理局提供)
▲經濟部產業園區管理局率廠商赴日拓銷潛在商機。(圖／產業園區管理局提供)
楊伯耕說，此次透過資訊工業策進會數位轉型研究院南區中心，於日前，協助園管局所屬科技產業園區及產業園區廠商代表，到日本參與大阪機械要素技術展，有來自日本及世界各地的參展廠商家數約1130家與會。
  
此次科技產業園區，有佳凌科技、峰安車業、星博電子、海波視和雄欣等5家企業參展，涵蓋製造業與資服業者，軟硬體廠商各顯實力搶商機，產業園區則有台灣內富電子、日機公司、品固公司等10多家廠商參展，參展期間約有72家日本企業在場與科技產業園區廠商洽談合作事宜，估計1年後，商機金額將超過新台幣3300萬元。

楊伯耕指出，產業園區管理局為行銷科技產業園區軟體廠商能量，亦促成中部軟體園區旗艦廠商鼎新企業、雄欣科技公司與日本新創富訊金融科技公司，簽署MOU合作備忘錄，未來將在AI醫療照護、智能保單與數據分析等進一步合作，另外，台中軟體園區銓鼎科技公司則與日本上市公司軟銀集團子公司ALES洽談合作，未來ALES將發揮精準定位專業應用於銓鼎公司的車聯網、智慧交通等服務。

▲經濟部產業園區管理局率廠商赴日拓銷潛在商機。(圖／產業園區管理局提供)
▲經濟部產業園區管理局率廠商赴日拓銷潛在商機。(圖／產業園區管理局提供)
此外，在全球淨零轉型的浪潮下，園管局協助軟體廠商推動AIOT業務整合至硬體廠商端應用，如漢門科技的綠色供應鏈平台將蒐集螺絲業協力廠的機器資料，傳送到雲端與中心大廠資料整合，讓螺絲協力廠免去購買軟體硬體的成本，也能夠即時呈現各類產品生產歷程，管理碳排放量數據。

而邁森科技公司將IOT技術，擴散應用至農機產業，與台灣農機廠商進行產業合作，透過感知設備定時蒐集農機使用數據，協助農機廠商及用戶掌握農機動向，不只讓農業管理走向更科技化的型態，也為推動農業碳盤查建立數據基礎。跨領域合作加速硬體業者產業升級，並為軟體業者商品應用找出路，園管局將持續提供最優質的服務，協助企業掌握數位經濟時代發展契機。

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