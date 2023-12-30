提升競爭力拓展商機！產業園區管理局率廠商赴日拓銷潛在商機

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楊伯耕說，此次透過資訊工業策進會數位轉型研究院南區中心，於日前，協助園管局所屬科技產業園區及產業園區廠商代表，到日本參與大阪機械要素技術展，有來自日本及世界各地的參展廠商家數約1130家與會。
此次科技產業園區，有佳凌科技、峰安車業、星博電子、海波視和雄欣等5家企業參展，涵蓋製造業與資服業者，軟硬體廠商各顯實力搶商機，產業園區則有台灣內富電子、日機公司、品固公司等10多家廠商參展，參展期間約有72家日本企業在場與科技產業園區廠商洽談合作事宜，估計1年後，商機金額將超過新台幣3300萬元。
楊伯耕指出，產業園區管理局為行銷科技產業園區軟體廠商能量，亦促成中部軟體園區旗艦廠商鼎新企業、雄欣科技公司與日本新創富訊金融科技公司，簽署MOU合作備忘錄，未來將在AI醫療照護、智能保單與數據分析等進一步合作，另外，台中軟體園區銓鼎科技公司則與日本上市公司軟銀集團子公司ALES洽談合作，未來ALES將發揮精準定位專業應用於銓鼎公司的車聯網、智慧交通等服務。
此外，在全球淨零轉型的浪潮下，園管局協助軟體廠商推動AIOT業務整合至硬體廠商端應用，如漢門科技的綠色供應鏈平台將蒐集螺絲業協力廠的機器資料，傳送到雲端與中心大廠資料整合，讓螺絲協力廠免去購買軟體硬體的成本，也能夠即時呈現各類產品生產歷程，管理碳排放量數據。
而邁森科技公司將IOT技術，擴散應用至農機產業，與台灣農機廠商進行產業合作，透過感知設備定時蒐集農機使用數據，協助農機廠商及用戶掌握農機動向，不只讓農業管理走向更科技化的型態，也為推動農業碳盤查建立數據基礎。跨領域合作加速硬體業者產業升級，並為軟體業者商品應用找出路，園管局將持續提供最優質的服務，協助企業掌握數位經濟時代發展契機。