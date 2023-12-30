看電影兼賞雪？中國影院跨年「下雪場」預售破紀錄 實際效果笑翻
中國電影院業者出奇招，在今（30）日推出跨年特別「下雪場」，稱電影《一閃一閃亮星星》將會在戲院內讓觀眾真實體驗下雪的感覺，消息一出也讓《一閃一閃亮星星》預售飆出破紀錄的好成績。然而，想像很浪漫現實很骨感，許多觀眾在網路分享實際觀影效果，「下雪場 尷尬」衝上微博熱搜第一，網友笑翻說這種程度已經不是下雪而已，根本是雪崩了。
記者倪浩軒/綜合報導
《一閃一閃亮星星》根據同名電視劇改編，是一齣奇幻愛情故事，電視劇中的經典台詞便是女主角在思念男主角時，脫口一句「張萬森（男主角姓名），下雪了」。而電影版上映時，劇院推出「下雪場」要讓浪漫指數突破天際，且只有限定30、31日這兩天跨年場才有，劇院飄雪的特殊宣傳手法讓電影討論度居高不下。
今日終於許多觀眾實際體驗「下雪場」的震撼，可以看見微博分享的照片顯示，劇院工作人員瘋狂造雪，影廳內已經不是飄雪，根本就是雪崩的程度，「下雪場 尷尬」衝上微博熱搜第一，「張萬森，雪崩了」、「張萬森，暴雪了」也成為熱門關鍵字。
網友紛紛留言表示，「好笑程度100％」、「笑死，這是在幹甚麼」、「清潔阿姨笑不出來」、「好硬核的下雪」、「這是滅火器外洩吧」、「穿得美美去看電影，看完出來變成雪人」、「給我笑吐了」。不過也有網友表示，各影廳的造雪作業不同，確實是有影廳場次符合飄雪的效果，成功烘托氣氛十分浪漫。