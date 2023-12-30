台南市長黃偉哲見韓星VERIVERY 幽默喊：年輕又帥我不敢站在旁邊
「台南好Young跨年晚會」今年請到日本、韓國3組藝人：金世正、VERIVERY成員勇勝、岡旻、延浩、啓賢以及卡莉怪妞參加，台南市長黃偉哲害羞表示，VERIVERY年輕又帥，「我不敢站在旁邊。」市長也送上永保安康的紀念車票，上面更印上有象徵祝福的「111.11.11」日期，十分用心。
記者陳雅蘭／台南報導
黃偉哲追準備永保安康的紀念車票給VERIVERY，寓意祝福他們永保平安，而111.11.11的日期象徵祝福他們的專輯都可以拿到「第一名」，值得一提的是，車票後面都有不同的流水編號，分別為啓賢0905、延浩0910、勇勝0906、岡旻0911，意即成員在VERIVERY粉絲專頁公開亮相的日子。
VERIVERY首次以4人體制亮相，因為東憲去當兵，慜撰跟浩榮則因身體因素缺席，勇勝、岡旻、延浩、啓賢就誠實表示，明天沒有準備特別的表演，但新鮮的是首度以4人體制亮相，「是第一次的4人體制，所以有用心準備編排」。
他們今年才知道明天將在10萬多人面前表，直呼很僅張，勇勝表示：「這是我們第一次在韓國以外的地區跨年，希望大家多多期待與支持。」
聊到2023年印象深刻的事，啓賢笑說：「明天的表演應該會是今年最印象深刻的事情。」延浩附和：「這本來是我想要說的，被說走了....今年能舉辦粉絲活動，是最印象深刻的！」岡旻表示：「我的話是個人方面，我搬家了，久違的跟爸爸去釣魚，很印象深刻。」勇勝則說：「我跟延浩一樣，今年因為舉辦粉絲見面會還來到台灣，跟粉絲互動很深刻，台灣的風景、美食的記憶也美好，希望明年可以再來！」
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