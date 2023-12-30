被賴清德爆料卸任後下一步　蔡英文笑著當場給答案！

名家論壇》黎榮章／大數據分析「線下造勢」能帶動網路聲勢？

▲選舉進入最後倒數，綠藍白三黨近來都開始密集舉辦大型造勢活動。圖為唯一一場總統大選辯論會今（30）日下午登場，三位總統候選人同場較勁。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）
▲選舉進入最後倒數，綠藍白三黨近來都開始密集舉辦大型造勢活動。圖為唯一一場總統大選辯論會今（30）日下午登場，三位總統候選人同場較勁。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

文/黎榮章

選舉進入最後倒數，綠藍白三黨近來都開始密集舉辦大型造勢活動。從12月15日開始的近兩周來，民進黨以四天三夜的環島排字活動為主軸，串聯全台灣十八縣市，依序排出「選對的人，走對的路」、「美德WIN台灣，台灣WIN得美」字句。國民黨23日推出這場選舉以來的首場凱道大造勢「台灣平安．人民侯康」，全黨重量級人物齊聚一堂展現團結氣勢，民眾黨則在新竹、台南、高雄等地陸續舉辦造勢場，還有支持者自發性舉辦「南方崛起」活動，展現線上轉線下的能量。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察賴清德、侯友宜、柯文哲三名總統候選人跟造勢相關的網路聲量趨勢，從摺線圖可看出，三人的相關聲量這兩週明顯都有提升。特別是柯文哲單波聲量驚人，在12月17日、24日有兩個聲量高峰，分別是民眾黨舉辦桃園造勢，單日聲量1.5萬則，和高雄岡山「南方崛起」活動的隔天，單日聲量1.1萬則，柯文哲單場造勢創造的聲量碾壓賴、侯；而賴清德21日到24日舉行4天環島行動，也讓他那4天聲量明顯勝過侯。

▲賴清德、侯友宜、柯文哲：造勢相關主題　網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
▲賴清德、侯友宜、柯文哲：造勢相關主題　網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
進一步觀察賴、侯、柯三人，透過造勢所帶起來的聲量，佔他們個人聲量的比例。柯文哲透過造勢活動帶起的網路聲量最高，且佔他個人網路聲量比例11%，也是三名總統候選人最高，顯示柯確實網路基礎深厚，「線下轉線上」能力最好。而賴清德、侯友宜造勢帶起的聲量都佔其個人聲量8%，賴清德巧妙用線下造勢橋段，設計變成網路可PO的素材，排字的空拍照、影片，都在網路被綠營支持者轉傳，因此他的造勢聲量4.2萬筆，和柯5.9萬筆差不遠，侯友宜這段時間以來的造勢聲量只有2.4萬筆，雖然國民黨在凱道之外，也在屏東、新北等地舉辦一系列造勢活動，卻沒能有效轉換成為網路聲量。

▲賴清德、侯友宜、柯文哲：造勢相關主題　網路聲量趨佔比。（圖／QuickseeK提供）
▲賴清德、侯友宜、柯文哲：造勢相關主題　網路聲量趨佔比。（圖／QuickseeK提供）
除了總統候選人外，三黨選前緊鑼密鼓舉行大造勢，對各自黨公職、尤其是立委候選人，是否帶來好的網路互動、擴散效果？觀察黨公職在臉書張貼總統候選人站台、參加總統候選人造勢的貼文，以綠營黨公職的發文量235則最多，遠超過國民黨的64則和民眾黨的37則，但若進一步觀察這些貼文的網路互動表現，卻可發現藍營中的貼文成效遠高於綠，藍營的相關貼文互動數，前標為6.6千次、均標3.1千次、後標8百多次，綠營黨公職的貼文互動前標只有1.2千次、均標498次甚至比藍營的後標還低。顯然藍營黨公職的貼文，對於凝聚黨內的效果較佳，也展現出藍軍目前對選舉的熱度高於綠，整起士氣高昂。

▲三黨公職臉書粉專：選舉造勢相關貼文　貼文互動比較。（圖／QuickseeK提供）
▲三黨公職臉書粉專：選舉造勢相關貼文　貼文互動比較。（圖／QuickseeK提供）
總統選舉當中，陸空戰都至關重要，2024這場選戰的正副總統組合，直到11月底才確定，藍、白整隊完畢、進入最後選戰的時間其實並不長，若沒辦法善用線下造勢活動，轉換成線上空戰可用的題材，對於鞏固支持者或搶新票源，將會少了一大助益。




●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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