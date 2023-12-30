名家論壇》黎榮章／大數據分析「線下造勢」能帶動網路聲勢？

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進一步觀察賴、侯、柯三人，透過造勢所帶起來的聲量，佔他們個人聲量的比例。柯文哲透過造勢活動帶起的網路聲量最高，且佔他個人網路聲量比例11%，也是三名總統候選人最高，顯示柯確實網路基礎深厚，「線下轉線上」能力最好。而賴清德、侯友宜造勢帶起的聲量都佔其個人聲量8%，賴清德巧妙用線下造勢橋段，設計變成網路可PO的素材，排字的空拍照、影片，都在網路被綠營支持者轉傳，因此他的造勢聲量4.2萬筆，和柯5.9萬筆差不遠，侯友宜這段時間以來的造勢聲量只有2.4萬筆，雖然國民黨在凱道之外，也在屏東、新北等地舉辦一系列造勢活動，卻沒能有效轉換成為網路聲量。
除了總統候選人外，三黨選前緊鑼密鼓舉行大造勢，對各自黨公職、尤其是立委候選人，是否帶來好的網路互動、擴散效果？觀察黨公職在臉書張貼總統候選人站台、參加總統候選人造勢的貼文，以綠營黨公職的發文量235則最多，遠超過國民黨的64則和民眾黨的37則，但若進一步觀察這些貼文的網路互動表現，卻可發現藍營中的貼文成效遠高於綠，藍營的相關貼文互動數，前標為6.6千次、均標3.1千次、後標8百多次，綠營黨公職的貼文互動前標只有1.2千次、均標498次甚至比藍營的後標還低。顯然藍營黨公職的貼文，對於凝聚黨內的效果較佳，也展現出藍軍目前對選舉的熱度高於綠，整起士氣高昂。
總統選舉當中，陸空戰都至關重要，2024這場選戰的正副總統組合，直到11月底才確定，藍、白整隊完畢、進入最後選戰的時間其實並不長，若沒辦法善用線下造勢活動，轉換成線上空戰可用的題材，對於鞏固支持者或搶新票源，將會少了一大助益。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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