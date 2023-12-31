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安理會召開緊急會議　俄控烏軍用集束彈攻擊邊界城市

▲俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞。 (UN Photo/Manuel Elías)
▲俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞。 (UN Photo/Manuel Elías)

中央廣播電臺

俄羅斯30日在聯合國安理會的緊急會議上，指控烏克蘭針對俄國西部邊境城市貝爾哥羅德(Belgorod)的平民區發動攻擊，並使用集束彈藥(cluster munitions)。

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俄羅斯表示，烏克蘭30日以飛彈和火箭攻擊貝爾哥羅德，造成至少18人死亡，還有數十人受傷。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞(Vasily Nebenzya)表示，這是一場針對平民目標的蓄意且無差別攻擊。他聲稱基輔鎖定了一處運動中心、一座溜冰場和一所大學。

涅班濟亞說，聯合國安理會的成員有機會盡到他們的職責，並且評估俄羅斯城市貝爾哥羅德受到的損害。他並舉起一個行動條碼(QR code)，表示這可以連結到他所說的、這場攻擊造成的後果影片。

根據俄方說法，這次的攻擊行動使用了2枚「赤楊樹」(Vilkha)飛彈、以及捷克製火箭。

烏克蘭的盟友們則迅速反駁說，是俄羅斯發動了這場戰爭。

法國大使表示，烏克蘭只是根據聯合國法律進行自我防衛，而莫斯科則是在踐踏聯合國憲章(UN Charter)。

烏克蘭近2年來一直在對抗俄羅斯的入侵，並在本週稍早遭到一場俄羅斯飛彈與無人機的大規模攻擊。

貝爾哥羅德距離俄烏邊境約30公里，曾多次遭到莫斯科所說的基輔軍方的無差別砲擊。

聯合國助理祕書長西亞里(Khaled Khiari)表示，「隨著戰爭持續，我們將看到更多烏克蘭和俄羅斯平民遇害」。他警告，這場戰爭確實具有升級和蔓延的危險。

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