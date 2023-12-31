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不只中國！亞洲多國2024年恐爆房市危機　外媒列5大壓力點

▲中國房地產市場陷入低迷、危機重重。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產市場陷入低迷、危機重重。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國房地產市場陷入低迷、危機重重，但在中國以外的亞洲地區，例如韓國、越南、香港等也因為面臨利率竄升、監管趨嚴等情況，壓力日益沉重。雖然歐美國家也出現商業不動產危機，但亞洲地區面臨的房市壓力與風險更大。

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根據《彭博社》報導，貨幣緊縮和新冠肺炎疫情對於美國和歐洲的商業房地產造成了顯著影響，但亞洲房市的壓力較偏重住宅市場。其中受災最嚴重的國家之一是韓國，房價創下25年來最大跌幅，日前還爆出某家建設工程公司要求重組債務，令人擔憂2022年的信貸市場動盪可能捲土重來。

道富全球顧問 (State Street) 亞太固定收益主管Kheng Siang Ng表示，「消費者債務或資產負債表負擔沉重的經濟體將需要關注」，「韓國就是其中之一，房地產市場持續在轉弱。」

報導還列出了2024年恐爆發房市危機的地區。首先是韓國，房市壓力僅次於中國，在歷經多年成長之後，2023年房價出現25年來最大跌幅。這主要歸因於韓國央行的貨幣政策，韓國在2021年開亞洲升息第一槍，把利率提升到15年高點。到了2022年底，房市疲弱演變成危機，在一家主題樂園營建商爆發債務問題後，進而引爆韓國自金融海嘯迄今最嚴重的信貸危機。韓國家庭和企業的壞帳比率正在升高，韓國央行也表示，明年的債務融資風險可能增加。

而印尼因央行的激進升息，家庭消費力受到影響，導致PT Lippo Karawaci和PT Agung Podomoro等債務壓力沉重的建商倍感壓力。再加上印尼貨幣貶值更令市場雪上加霜，建築商償還即將到期美元債務的成本大幅增加，迫使他們訴諸資產出售來籌集資金。

越南同樣也面臨房地產危機，由於政府展開大規模反貪腐調查，讓本來就供應過剩的房地產行業再遭衝擊，企業債券發行遇阻，引發流動性緊縮以及借款人拖欠還款等問題。今年上半年約有40%的房地產相關公司倒閉，以及超過95%的中型房地產企業決定裁員減少支出，最知名的例子為越南最大房地產開發商諾瓦蘭（Novaland Investment Group），該企業先前已對外尋求債務延期。

另外，受到中國房地產危機蔓延影響，香港房市表現遜色，房價跌至近7年來的最低水平。在經歷三年嚴格防疫管控，再加上聯準會歷史性的貨幣緊縮之後，香港辦公大樓以及零售商鋪的租金收入下降。在房市需求低迷下，開發商被迫大幅下調房價，但就連銀行大幅降價也很難賣掉法拍屋。

報導最後點名澳洲，指出其房地產行業壓力略有不同。先前國際貨幣基金組織（IMF）曾表示，澳洲容易受到高借貸成本效應的影響，許多疫情期間保持在低利率的貸款，即將面臨高昂的續期利率。澳洲央行10月警告稱，有一小部分家庭處於財務壓力的早期階段，但這個群體正在擴大。高利率恐加劇該國家庭借貸成本的壓力。

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