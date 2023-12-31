不只中國！亞洲多國2024年恐爆房市危機　外媒列5大壓力點

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道富全球顧問 (State Street) 亞太固定收益主管Kheng Siang Ng表示，「消費者債務或資產負債表負擔沉重的經濟體將需要關注」，「韓國就是其中之一，房地產市場持續在轉弱。」
報導還列出了2024年恐爆發房市危機的地區。首先是韓國，房市壓力僅次於中國，在歷經多年成長之後，2023年房價出現25年來最大跌幅。這主要歸因於韓國央行的貨幣政策，韓國在2021年開亞洲升息第一槍，把利率提升到15年高點。到了2022年底，房市疲弱演變成危機，在一家主題樂園營建商爆發債務問題後，進而引爆韓國自金融海嘯迄今最嚴重的信貸危機。韓國家庭和企業的壞帳比率正在升高，韓國央行也表示，明年的債務融資風險可能增加。
而印尼因央行的激進升息，家庭消費力受到影響，導致PT Lippo Karawaci和PT Agung Podomoro等債務壓力沉重的建商倍感壓力。再加上印尼貨幣貶值更令市場雪上加霜，建築商償還即將到期美元債務的成本大幅增加，迫使他們訴諸資產出售來籌集資金。
越南同樣也面臨房地產危機，由於政府展開大規模反貪腐調查，讓本來就供應過剩的房地產行業再遭衝擊，企業債券發行遇阻，引發流動性緊縮以及借款人拖欠還款等問題。今年上半年約有40%的房地產相關公司倒閉，以及超過95%的中型房地產企業決定裁員減少支出，最知名的例子為越南最大房地產開發商諾瓦蘭（Novaland Investment Group），該企業先前已對外尋求債務延期。
另外，受到中國房地產危機蔓延影響，香港房市表現遜色，房價跌至近7年來的最低水平。在經歷三年嚴格防疫管控，再加上聯準會歷史性的貨幣緊縮之後，香港辦公大樓以及零售商鋪的租金收入下降。在房市需求低迷下，開發商被迫大幅下調房價，但就連銀行大幅降價也很難賣掉法拍屋。
報導最後點名澳洲，指出其房地產行業壓力略有不同。先前國際貨幣基金組織（IMF）曾表示，澳洲容易受到高借貸成本效應的影響，許多疫情期間保持在低利率的貸款，即將面臨高昂的續期利率。澳洲央行10月警告稱，有一小部分家庭處於財務壓力的早期階段，但這個群體正在擴大。高利率恐加劇該國家庭借貸成本的壓力。