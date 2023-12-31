新年假期泡湯！歐洲之星「隧道現瀑布」全面停駛　上萬旅客受影響

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歐洲之尚未確認31日的班次是否會恢復行駛，但承諾會獲得全額退費或換票。《路透社》報導指出，歐洲之星稍早已宣布取消14班列車，但因淹水問題尚未解決，決定取消30日所有班車，合計共41班列車。
目前尚不清楚泰晤士河（River Thames）艾貝斯費特附近河段鐵路隧道發生水災的原因。近日英格蘭部分地區遭到大雨襲擊，當局還針對英格蘭南部發布了強陣風「黃色警告」。
英國最大自來水公司泰晤士水務（Thames Water）表示，很可能是「消防控制系統」故障導致了淹水，並非水務公司的管道出問題。經營該軌道的HS1公司表示，工程師徹夜排除積水，但是積水量「史無前例」，現已在現場準備抽水機和水槽，水位正在下降。
歐洲之星取消30日所有班次，包含從英國倫敦往返法國巴黎、比利時布魯塞爾和荷蘭阿姆斯特丹路線都受到影響。這也導致上千名乘客的跨年計畫全數泡湯，除了必須重新安排行程外，還需要面臨高昂的新年住宿費用。
受困於巴黎北站的旅客表示，目前從巴黎出發的飛機航班與渡輪都已售罄，最後花了2個小時、450英鎊（約台幣1.8萬元）才找到飛往英國曼徹斯特的最後幾個機票空位，儘管這距離他們原訂要去的地方開車要5小時。另有來自澳洲的旅客表示，原先預定了巴黎一間可觀看艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）景色的高級飯店，但他們發現倫敦到巴黎的列車停駛後，美好計畫就此泡湯。
歐洲之星的服務年底假期狀況多，停駛事件是歐洲之星乘客在這個耶誕節與新年假期面臨的第2起重大狀況。而在本月21日時，法國工人無預警發動罷工，影響好幾千名旅客耶誕節返鄉或旅行計畫。