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新年假期泡湯！歐洲之星「隧道現瀑布」全面停駛　上萬旅客受影響

▲連接英國與歐洲大陸的高速列車「歐洲之星」因隧道淹水30日取消所有列車，打亂許多旅客的跨年返鄉計畫。（圖／美聯社／達志影像）
▲連接英國與歐洲大陸的高速列車「歐洲之星」因隧道淹水30日取消所有列車，打亂許多旅客的跨年返鄉計畫。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

連接英國與歐洲大陸之間的高速列車「歐洲之星」（Eurostar），因為洪水淹沒鐵路隧道，進而取消了30日所有往返班次，影響約3萬旅客，許多人的新年旅遊計畫就此泡湯，且無處可去。

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綜合媒體報導，跨國鐵路公司「歐洲之星」30日發出聲明表示，由於肯特郡的艾貝斯費特車站（Ebbsfleet）和倫敦聖潘克拉斯車站（St Pancras International）之間的泰唔士隧道之一淹水，導致基礎設施發生問題，列車無法運行，「因此歐洲之星不得不做出取消當日剩餘所有服務的決定。」

歐洲之尚未確認31日的班次是否會恢復行駛，但承諾會獲得全額退費或換票。《路透社》報導指出，歐洲之星稍早已宣布取消14班列車，但因淹水問題尚未解決，決定取消30日所有班車，合計共41班列車。

▲連接英國與歐洲大陸的高速列車「歐洲之星」因英格蘭南部數條隧道淹水的狀況尚未排除，該公司已決定取消今天所有剩餘列車。（圖／美聯社／達志影像）
▲連接英國與歐洲大陸的高速列車「歐洲之星」因英格蘭南部數條隧道淹水的狀況尚未排除，該公司已決定取消今天所有剩餘列車。（圖／美聯社／達志影像）
目前尚不清楚泰晤士河（River Thames）艾貝斯費特附近河段鐵路隧道發生水災的原因。近日英格蘭部分地區遭到大雨襲擊，當局還針對英格蘭南部發布了強陣風「黃色警告」。

英國最大自來水公司泰晤士水務（Thames Water）表示，很可能是「消防控制系統」故障導致了淹水，並非水務公司的管道出問題。經營該軌道的HS1公司表示，工程師徹夜排除積水，但是積水量「史無前例」，現已在現場準備抽水機和水槽，水位正在下降。

歐洲之星取消30日所有班次，包含從英國倫敦往返法國巴黎、比利時布魯塞爾和荷蘭阿姆斯特丹路線都受到影響。這也導致上千名乘客的跨年計畫全數泡湯，除了必須重新安排行程外，還需要面臨高昂的新年住宿費用。

受困於巴黎北站的旅客表示，目前從巴黎出發的飛機航班與渡輪都已售罄，最後花了2個小時、450英鎊（約台幣1.8萬元）才找到飛往英國曼徹斯特的最後幾個機票空位，儘管這距離他們原訂要去的地方開車要5小時。另有來自澳洲的旅客表示，原先預定了巴黎一間可觀看艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）景色的高級飯店，但他們發現倫敦到巴黎的列車停駛後，美好計畫就此泡湯。

歐洲之星的服務年底假期狀況多，停駛事件是歐洲之星乘客在這個耶誕節與新年假期面臨的第2起重大狀況。而在本月21日時，法國工人無預警發動罷工，影響好幾千名旅客耶誕節返鄉或旅行計畫。


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