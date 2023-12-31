跨年倒數計時！高公局估下午湧現北上車潮　上午路況大致正常

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關於今日的路況預測，謝東宏指出，由於上午的路況大致正常，高公局預估，國道5號南港系統－頭份路段、國道1號南向楊梅－新竹路段、國3南向土城－關西路段在中午前會有出遊車流出現，下午後會出現跨年車流。
謝東宏說，下午車流則將以北向車流為主，下午4點後，國道1號北向苗栗－湖口路段、國道3號北向關西－大溪路段、國道5號北向宜蘭－坪林路段會有跨年車流出現。
中部地區方面，謝東宏說，國道1號南向彰化系統－埔鹽系統、國道3號南向快官－霧峰系統、南向草屯－名間路段，中午以前也會出現車多情況；南區的國道1號南向大灣－路竹、國道10號東向的鼎金系統－燕巢系統，會有零星車流出現。
針對民眾出發時間，謝東宏建議，南向的用路人若需要使用西部國道，建議儘量在中午12點後出發；要通往國道5號、宜蘭地區的民眾，則建議在下午5點後出發；需要經由西部國道北上的南部民眾建議在9點前出發、中部民眾建議在12點前出發，經國道5號北上的民眾也建議早上9點前上路。
謝東宏也提到，國道1號、國道3號用路人可改走台61線，南投往台中地區的民眾則可改走台63線，霧峰往返台中地區可改走台74線或國道4號，至於宜蘭往返台北地區的用路人，可以改走台9線。
此外，謝東宏提醒，今日中午12點以前，國道1號的埔鹽系統與西螺的南向、國道5號的石碇、坪林南向有實施閘道封閉情況；中午後的12時到晚上9點前，國道1號的虎尾、埔鹽系統及國道3號的西濱北向也有閘道封閉，請用路人特別注意。
謝東宏表示，今天下午1點到晚上6點也針對國道5號的蘇澳－頭城北向路段進行3人以上高乘載管制措施，而國道在連假採取單一費率，國道3號的新竹系統－燕巢系統則有單一費率再打8折，且連假期間凌晨0點到清晨5點暫停收費。
對於連假用路，謝東宏呼籲，民眾可多使用公共運輸，上路也切勿疲勞駕駛、勿超速、勿酒駕，並全程繫好安全帶、保持適當行車間距，也善用高公局APP行車時間預測功能規劃行程，查詢即時路況、避免道路雍塞。