宣傳車撞老婦搶救3天不治！花蓮立委候選人張美慧：停止競選活動

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同時張美慧也發表聲明，表示競選團隊將負起全責，對此事件引發社會困擾，再次致歉。並提到，將全力協助家屬，全心處理治喪事宜，即日起，繼續暫停個人公開競選活動。
花蓮縣立委候選人張美慧聲明：
一、28日（週四）下午，競選團隊發生交通事故，非常抱歉。事發後，張美慧第一時間前往醫院探視傷者與家屬，親自向家屬致歉，暫停選舉行程，並承諾全權負責後續事宜。因當事人仍在醫療搶救，本人每日都前往醫院陪同家屬，關心傷者搶救情況為最優先。29日（週五），競選總部針對此事件，已對外進行說明並發表聲明。
二、非常遺憾，也非常難過，經過連日搶救，且經醫師專業判斷，並在家屬同意下，昨日深夜，林姓婦人已拔管並送回家中，家屬正處理後續治喪事宜，張美慧也全程陪同。
三、為表達對喪家的歉意與哀傷，張美慧將全力協助家屬，全心處理治喪事宜。張美慧即日起，繼續暫停個人公開競選活動。一切事宜將以喪家為重，也請外界體諒家屬哀戚之情。張美慧本人代表競選團隊，我們將負起全責，對此事件引發社會困擾，再次致歉。
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