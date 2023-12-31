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宣傳車撞老婦搶救3天不治！花蓮立委候選人張美慧：停止競選活動

▲花蓮林姓老婦遭宣傳車撞擊身亡，立委候選人張美慧表示，將承擔全責，並持續停止所有公開競選活動。（圖／翻攝畫面）
▲花蓮林姓老婦遭宣傳車撞擊身亡，立委候選人張美慧表示，將承擔全責，並持續停止所有公開競選活動。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

本月28日，花蓮縣立委候選人張美慧競選總部，所聘用的19歲男性工讀生，駕駛小貨車由花蓮市國富十街南往北方向行駛，未料行經路口左轉時，不慎與騎電動自行車的64歲林姓婦人發生碰撞，林婦當場倒地，且身體多處擦挫傷、呈現昏迷狀態，送醫經過3天搶救，於30日晚間拔管宣告不治。對此，候選人張美慧於臉書上PO文表示，將承擔全責，並持續停止所有公開競選活動，一切事宜將以喪家為重，也請外界體諒家屬哀戚之情。

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據了解，林姓婦人遭撞擊後陷入昏迷，緊急送醫搶救，但經過3天治療仍拔管宣告不治。對此，花蓮縣立委候選人張美慧難過表示，任何言語都不足以安慰其家人的傷痛，將會盡所有的力量陪伴及協助，同時也提到，也會持續關心事件的另一位當事人，盡最大的力量來協助他，一起面對一切。

同時張美慧也發表聲明，表示競選團隊將負起全責，對此事件引發社會困擾，再次致歉。並提到，將全力協助家屬，全心處理治喪事宜，即日起，繼續暫停個人公開競選活動。

▲花蓮林姓老婦遭宣傳車撞擊身亡，立委候選人張美慧表示，將承擔全責，並持續停止所有公開競選活動。（圖／翻攝畫面）
▲花蓮林姓老婦遭宣傳車撞擊身亡，立委候選人張美慧表示，將承擔全責，並持續停止所有公開競選活動。（圖／翻攝畫面）
花蓮縣立委候選人張美慧聲明：

一、28日（週四）下午，競選團隊發生交通事故，非常抱歉。事發後，張美慧第一時間前往醫院探視傷者與家屬，親自向家屬致歉，暫停選舉行程，並承諾全權負責後續事宜。因當事人仍在醫療搶救，本人每日都前往醫院陪同家屬，關心傷者搶救情況為最優先。29日（週五），競選總部針對此事件，已對外進行說明並發表聲明。

二、非常遺憾，也非常難過，經過連日搶救，且經醫師專業判斷，並在家屬同意下，昨日深夜，林姓婦人已拔管並送回家中，家屬正處理後續治喪事宜，張美慧也全程陪同。

三、為表達對喪家的歉意與哀傷，張美慧將全力協助家屬，全心處理治喪事宜。張美慧即日起，繼續暫停個人公開競選活動。一切事宜將以喪家為重，也請外界體諒家屬哀戚之情。張美慧本人代表競選團隊，我們將負起全責，對此事件引發社會困擾，再次致歉。

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