梅艷芳過世滿20年了！蘇永康曾不敢聽她的歌 「因為一定會流淚」
「香港的女兒」、傳奇天后梅艷芳（梅姑）2003年12月30日不敵子宮頸癌辭世，享年40歲，昨（30）日是她逝世20週年，演藝圈後輩蘇永康發文思念，「有頗長一段時間我晚上不敢聽妳的歌，因為一定會流眼淚」，袁詠儀也發聲追思梅姑。
記者楊穎軒／綜合報導
蘇永康在IG放上與梅艷芳相擁的照片，回憶梅姑過世前5天到她的病房，那是兩人最後一次眼神接觸，後來醫護人員幫梅姑插管，他就明白時候到了，當時譚詠麟在床邊呆站好久，曾志偉眼淚奪眶而出，他立刻把曾志偉請到一旁，告知不能被梅姑聽到哭聲。
梅艷芳離開後，蘇永康坦承好長一段時間都不敢聽梅姑的作品，因為必定會落淚，「近年好像可以了，因為我終於習慣了，妳在另一個空間」，並一一感謝梅姑過去幫過他的事，最後說：「我們仍然會好好的生活，勿（掛）念。」
袁詠儀在微博上傳梅姑的舊照，沒有任何文字敘述，僅放上一朵花的符號，遙祭永遠的前輩，而這已經是袁詠儀連續第20年發文悼念梅姑，網友留言：「即使長命百歲，最終也是要離去的！能留下的是作品和影響力，梅艷芳好像走了，其實也仍然存在」、「陪伴了我20多年的梅艷芳精神」、「好快，20年了」、「傷痛...懷念梅姐！相信梅姐已投胎，一定過得好幸福」！
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