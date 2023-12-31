跨年夜喝酒小心宿醉！營養師曝「解酒大絕招」　整晚清醒到元旦

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張宜婷說明，在宿醉時，適當補充水分、喝溫開水、熱湯等都可以幫助身體代謝與補水，想要解宿醉，其實果糖是很好的媒介，例如蜂蜜水就試協助加快酒精代謝的好幫手，此外喝果汁、吃水果也有類似效果。至於濃茶、咖啡等會加速身體代謝水分，過濃的茶跟咖啡可能會導致水分流失更多、更不舒服，不建議在宿醉時飲用。
若想避免宿醉發生，張宜婷建議，重點還是不要一次攝取太大量的酒精，女性一天的酒精代謝當量約為一般罐裝啤酒 （350ml）、一杯紅酒 （150ml）或一口烈酒 （45ml），男性則可提升為2倍，此外，深色或有顏色的酒，如白蘭地、紅酒、威士忌等一起飲用容易產生宿醉，但白色透明的酒類，如白蘭姆酒、伏特加、琴酒可能較不易發生那麼頻繁的宿醉，不混喝各種酒精也是避免宿醉的方式之一。
張宜婷提醒，喝酒時記得搭配開水或是其它食物，才不會讓酒精太快速的透過胃壁吸收、進入血液中，值得注意的是，千萬不要因為怕酒醉或宿醉搭配藥物使用，避免酒精與藥物產生交互作用，導致更嚴重的身體狀況。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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