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跨年夜喝酒小心宿醉！營養師曝「解酒大絕招」　整晚清醒到元旦

▲跨年夜除了看煙火、看演唱會，酒精也是許多人不可或缺的元素，為了防止元旦宿醉，營養師也提供一些解酒妙招。（示意圖／翻攝pixabay）
▲跨年夜除了看煙火、看演唱會，酒精也是許多人不可或缺的元素，為了防止元旦宿醉，營養師也提供一些解酒妙招。（示意圖／翻攝pixabay）

記者張志浩／綜合報導

迎接2024年！今（31）日跨年夜除了看煙火、看演唱會，許多民眾也會徹夜狂歡，美食搭配酒精助慶，但要小心隔天元旦宿醉了，營養師張宜婷提醒，人體對酒精耐受度不同，即使只喝一點，酒精在體內代謝時，會導致水分流失，建議民眾酒後要多喝水，也可以飲用蜂蜜水、果汁或吃水果，透過「果糖」加快酒精代謝，縮短宿醉時間，用清醒的腦袋迎接新的一年。

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張宜婷表示，宿醉的主因是喝酒之後導致身體缺水，腦部滲透壓上升就會造成頭痛和各種不適症狀，​不過民眾要知道，「喝太多」並非造成宿醉的唯一原因，還需考量體內「乙醇代謝不及」、「身體脫水」腦、「空腹飲酒」或「混合不同酒精飲料」、「缺乏睡眠」等原因。​​

▲健康配圖、保健、頭痛、焦慮、焦躁、痛苦。（圖／記者陳明中攝）
▲宿醉的主因是喝酒之後導致身體缺水，腦部滲透壓上升就會造成頭痛和各種不適症狀。（圖／記者陳明中攝）
張宜婷說明，在宿醉時，適當補充水分、喝溫開水、熱湯等都可以幫助身體代謝與補水，想要解宿醉，其實果糖是很好的媒介，例如蜂蜜水就試協助加快酒精代謝的好幫手，此外喝果汁、吃水果也有類似效果。至於濃茶、咖啡等會加速身體代謝水分，過濃的茶跟咖啡可能會導致水分流失更多、更不舒服，不建議在宿醉時飲用。

若想避免宿醉發生，張宜婷建議，重點還是不要一次攝取太大量的酒精，女性一天的酒精代謝當量約為一般罐裝啤酒 （350ml）、一杯紅酒 （150ml）或一口烈酒 （45ml），男性則可提升為2倍，此外，深色或有顏色的酒，如白蘭地、紅酒、威士忌等一起飲用容易產生宿醉，但白色透明的酒類，如白蘭姆酒、伏特加、琴酒可能較不易發生那麼頻繁的宿醉，不混喝各種酒精也是避免宿醉的方式之一。​

張宜婷提醒，喝酒時記得搭配開水或是其它食物，才不會讓酒精太快速的透過胃壁吸收、進入血液中，值得注意的是，千萬不要因為怕酒醉或宿醉搭配藥物使用，避免酒精與藥物產生交互作用，導致更嚴重的身體狀況。​

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 


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