中華職棒／劉時豪獲不少球團高評價！味全龍談約最積極也很有誠意
味全龍隊捕手劉時豪，今年球季結束後，正式行使自由球員權利，而他也不排除其他球團接觸，不過目前看來味全龍球團十分具誠意，且很積極接觸，劉時豪所屬經紀公司百世博表示，「味全龍也很有誠意，十分積極，我們當然以這部分為主，也很感謝各球團給予高評價。」
記者吳政紘/綜合報導
劉時豪本季出賽40場、打擊率3成11，由於他要轉隊，年薪僅需184.5萬轉隊補償金，加上各隊都有捕手缺的狀況，一度傳出台鋼雄鷹、中信兄弟等球隊都有考慮，不過味全龍也十分努力，希望簽回這位「冠軍功臣」。
龍隊在總教練葉君璋、領隊丁仲緯，都給予劉時豪高度評價外，也希望他留下來繼續拚戰，劉時豪所屬經紀公司認為，當然可以留在龍隊會是很好的想法，雙方都一直有在溝通，十分順暢，至於是否有機會拿到複數年約，也可以討論。
據了解，劉時豪經紀公司跟中信兄弟只有一次碰面，而之前當然也有很多消息傳出，但都是口頭上討論，之後若坐下來聊，可能就較明朗。
不少味全龍迷都希望劉時豪繼續留下來拚冠軍，也在龍隊封王遊行時，「告白」劉時豪，他個性、球技都很受到隊友喜愛，的確有機會續披龍袍。
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