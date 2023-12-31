全面戒備跨年夜！德國柏林動員4000警力　「歷年最大規模」防衝突

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但有鑒於恐攻風險增加，今年主辦單位嚴格戒備，必須持有門票才能進入活動區域，且不允許攜帶背包、食物和飲料進場，並拒絕任何人高喊或手持政治標語。
另外，作為預防措施，柏林三個地區也禁止私人燃放煙火。去年這些地區曾出現將煙火作為武器進行巷戰的事件。
柏林警方表示，由於受到以色列與哈馬斯衝突影響，跨年夜發生暴力衝突的風險增加。過去幾個星期以來，德國主要城市發起多個支持巴勒斯坦人的示威活動，示威者也與支持以色列的民眾發生零星衝突。柏林警察局長斯洛維克表示，考慮到跨年的活動，也得假設衝突可能會發生。
報導指出，柏林消防局和醫療部門都處於戒備狀態。柏林警方更是出動2500名來自柏林和其他州的警力在街頭執勤，還有500名聯邦警察也駐紮在郊區和長途火車站，另外還有1000名警察將駐守警局或在巡邏車上執勤，是數十年來最大規模。在某些必要情況下，消防救援部門將在警方的陪同之下，立刻逮捕發動暴力事件的群眾。
此外，連檢察官辦公室都增加了額外的人力配置，柏林市長魏格納（Kai Wegner）表示，「任何襲擊警察和消防部門的人都必須意識到，國家會做出強而有力的回應。」
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