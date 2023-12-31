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全面戒備跨年夜！德國柏林動員4000警力　「歷年最大規模」防衝突

▲德國柏林知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）每年都會舉辦盛大的跨年活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國柏林知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）每年都會舉辦盛大的跨年活動。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2024年即將到來，各國摩拳擦掌準備盛大跨年活動的同時，也繃緊神經擴大維安規模。由於以哈衝突爆發後，加深族群對立，再加上為了防範去年跨年夜發生的警民衝突，德國今年出動4000名警察進行維安，為歷年來最大規模。

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根據《德國之聲》報導，德國柏林知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）每年都會舉辦盛大的跨年活動，預計會湧入6萬5000人參加，活動中除了表演外，還會有美食攤販集結，並會舉行大型煙火表演慶祝新年。

但有鑒於恐攻風險增加，今年主辦單位嚴格戒備，必須持有門票才能進入活動區域，且不允許攜帶背包、食物和飲料進場，並拒絕任何人高喊或手持政治標語。

另外，作為預防措施，柏林三個地區也禁止私人燃放煙火。去年這些地區曾出現將煙火作為武器進行巷戰的事件。

柏林警方表示，由於受到以色列與哈馬斯衝突影響，跨年夜發生暴力衝突的風險增加。過去幾個星期以來，德國主要城市發起多個支持巴勒斯坦人的示威活動，示威者也與支持以色列的民眾發生零星衝突。柏林警察局長斯洛維克表示，考慮到跨年的活動，也得假設衝突可能會發生。

報導指出，柏林消防局和醫療部門都處於戒備狀態。柏林警方更是出動2500名來自柏林和其他州的警力在街頭執勤，還有500名聯邦警察也駐紮在郊區和長途火車站，另外還有1000名警察將駐守警局或在巡邏車上執勤，是數十年來最大規模。在某些必要情況下，消防救援部門將在警方的陪同之下，立刻逮捕發動暴力事件的群眾。

此外，連檢察官辦公室都增加了額外的人力配置，柏林市長魏格納（Kai Wegner）表示，「任何襲擊警察和消防部門的人都必須意識到，國家會做出強而有力的回應。」

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