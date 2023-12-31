NBA／尼克發動交易換得前鋒OG Anunoby　送走2後衛和1次輪給暴龍

中華職棒／2023年五大焦點回顧　中信兄弟「換助」事件最震驚

▲中信兄弟前主帥林威助領軍2連霸，但今年5月10日卻被無預警被撤換。（圖／記者葉政勳攝）
▲中信兄弟前主帥林威助領軍2連霸，但今年5月10日卻被無預警被撤換。（圖／記者葉政勳攝）

記者路皓惟/綜合報導

2023年接近尾聲，即將迎來2024年，《NOWnews今日新聞》整理出今年中華職棒五大焦點，從中信兄弟「換助事件」，接著林子偉重磅交易案、「大王」王柏融重返台灣、味全龍奪得睽違24年總冠軍，以及新軍台鋼雄鷹一年內連奪兩冠，讓中職增添了不少的話題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中信兄弟「換助事件」

2021年，林威助接任中信兄弟總教練，並順利幫助兄弟達成2連霸，在台灣大賽8連勝成為史上第一人。今年助總要為兄弟爭取3連霸，也是隊史第3次的3連霸，但上半季還沒打完就遭撤換，改由「恰總」彭政閔接下一軍兵符。

彭政閔自今年5月10日起接手總教練職務，帶隊戰績為47勝43敗4和，勝率為5成22，但球隊錯失季後賽資格，3連霸目標也未能實現；季後恰總因身體因素向球團提出辭呈，改由平野惠一擔任新任總教練，而林威助合約年底期滿，以個人生涯規劃為由離開中信兄弟。

▲林子偉正式加盟樂天桃猿，穿上25號球衣。(圖／林調遜攝)
▲林子偉正式加盟樂天桃猿，穿上25號球衣。(圖／林調遜攝)
林子偉「一換四」的交易案

台鋼雄鷹在8月10日與樂天桃猿達成重磅交易，將隊史第二支狀元籤、選進的大聯盟級好手林子偉，向樂天桃猿換來王溢正、翁瑋均、藍寅倫二投一野，以及旅日球星王柏融的契約權轉讓協議，並於8月15日正式生效實行，這筆交易案也被視為是中職史上最震撼的球員交易。

作為中職新軍台鋼需要有經驗的選手來帶領，從樂天交易過來的4名選手，都是過去總教練洪一中在Lamigo時期曾帶過的子弟兵。對於樂天桃猿來說，補進守備多功能的林子偉，不僅提升陣容調度彈性，也能帶來票房與話題。

▲台鋼雄鷹今年贏得先後贏得二軍、冬季聯盟冠軍。（圖／台鋼提供）
▲台鋼雄鷹今年贏得先後贏得二軍、冬季聯盟冠軍。（圖／台鋼提供）
台鋼雄鷹連奪二軍、冬季聯盟冠軍

台鋼雄鷹於成軍首年即在二軍展現驚人實力，開季一度位居榜首，雖然季中戰績稍顯波動，7月中曾經墊底，但在總教練洪一中的帶領下，球隊在最後3個月打出全聯盟最佳21勝13敗戰績，以40勝4和36敗，勝率0.526，勇奪例行賽第二名。

乘著季末勢頭，台鋼雄鷹在二軍冠軍賽中對決富邦悍將，洪一中與陳金鋒上演「師徒對決」，在投打發揮之下，台鋼以直落三擊敗富邦，成軍第一年就拿下了隊史第一座二軍總冠軍，洪一中首次北伐成功。

隨後，台鋼雄鷹首度參加冬季聯盟，經歷首戰的挫敗後，球隊再次展現韌性與鬥志，以10勝3和6敗第二名戰績結束冬盟例行賽，四強賽對戰中職聯隊上演逆轉勝，冠軍賽在小野寺賢人好投領軍，拿下2023年冬盟冠軍，也是今年的第二冠。

經過整年120幾場的比賽，總教練洪一中表示，「雖然過程很辛苦，但看到球員成長進步，心情是很愉悅的。」

▲王柏融正式加盟台鋼雄鷹，簽下3年合約，年薪1200萬以上。（圖／記者陳明中攝）
▲王柏融正式加盟台鋼雄鷹，簽下3年合約，年薪1200萬以上。（圖／記者陳明中攝）
「大王」王柏融回來了！重返中職加盟台鋼雄鷹

台鋼雄鷹在12月13日宣布以3年3600萬以上合約，年薪1200萬以上，簽下台灣好手「大王」王柏融，他也正式披上球迷熟悉的9號球衣，宣布在30歲的年紀回家鄉效力，王柏融表示：「去日本5年了，我也覺得夠了，而我也已經30歲，家人也都在台灣，也不是說為了家人，重要的是台鋼誠意十足，我希望30歲，自己轉換身份，到一個有舞台的地方。」

這位前旅日強打勢必是台鋼倚賴的重要戰力，也是明年投入一軍最重要的拼圖，主帥洪一中說：「王柏融來到台鋼是幫我們加分，以他目前狀況，將帶來很大的效應，他一定是主力戰將。而我們隊上都是年輕球員，他的練習方式、對棒球的態度會影響這些年輕人，會是年輕球員學習、模仿的對象。」

▲味全龍總冠軍系列戰以4:3擊敗樂天桃猿奪得中華職棒34年總冠軍。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.12）
▲味全龍總冠軍系列戰以4:3擊敗樂天桃猿奪得中華職棒34年總冠軍。（圖／記者葉政勳攝）
味全龍睽違24年奪總冠軍

中職34年台灣大賽味全龍以4勝3敗擊退樂天桃猿，拿下隊史第5座冠軍，這座冠軍讓龍迷等了24年，2019年經營味全食品的頂新集團決定以「味全龍」之名重建職棒隊，三董魏應充推動味全龍復出並長期耕耘基層棒球，終於圓了龍迷的心願。

味全龍2019年重返中職，2020年旋即拿下二軍總冠軍，讓不少老龍迷找回感動，2021年雖然全年戰績墊底，但2022年味全龍打進季後挑戰賽，今年是重返一軍的第3年便奪得下半季冠軍，並以年度勝率第一戰績打進台灣大賽，並在總冠軍賽擊敗樂天桃猿。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

中華職棒／劉時豪獲不少球團高評價！味全龍談約最積極也很有誠意

中華職棒／平野惠一接中信兄弟主帥！林威助離隊　日球迷：不可能

中華職棒／回顧富邦悍將歷年主帥　陳連宏、洪一中領軍最接近奪冠

中華職棒／富邦悍將接手8年換5任教頭　丘昌榮帶隊勝率隊史最低

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選