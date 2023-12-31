2023棒球五大焦點／大谷翔平轉隊、中信兄弟林威助被撤換最驚奇

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以下為今年棒球五大焦點：
1.WBC世界棒球經典賽日本隊奪冠
經典賽經過疫情後，再度舉行，日本隊不但有達比修有還有山本由伸、大谷翔平等大聯盟球星助陣，日本隊豪華陣容，也讓各國嚐到苦頭，尤其墨西哥在四強賽被日本翻盤，美國又在決賽被大谷的「緊急救援」封鎖落敗，日本則是睽違2009年後，14年後再度奪冠。
大谷翔平在球季結束後以44轟拿下全壘打王，同時，他也跟洛杉磯道奇隊談妥合約，以10年7億美元的天價離開天使隊。
2.中信兄弟撤換林威助總教練
2023年對林威助總教練來說，可能是最難忘的一年，即便他擁有2連霸冠軍教頭的頭銜，還是無法避免被撤換的命運，他在5月10ㄖ因為沒來球場，首度請假，卻也是最後一次「被請假」，被迫轉任「海外顧問」。
彭政閔總教練在11日立即走馬上任，即便他繳出47勝43敗，4和的好成績，仍還是主動請辭以示負責，由平野惠一擔任主帥。
3.台鋼雄鷹驚天大交易，王柏融回歸中職
台鋼雄鷹堪稱是今年「最會算」的球團，利用順位選到狀元林子偉後，立即交易出去，一口氣換來3位球員，王溢正、藍寅倫、翁瑋均，還有王柏融的議約權，王柏融也如願以償回台發展，讓台鋼的如意算盤沒白打。
此外，台鋼還在補償選秀先找來郭俊麟，在看到球隊左投不足，先發太少的狀況，直接跟統一獅隊交易來江承諺這名左投，希望鞏固先發輪值。
4.味全龍封王，睽違24年再度冠軍
在味全龍隊去年打進季後賽後，不少球迷就幻想今年的總冠軍賽劇本，結果味全龍隊不負眾望，在徐若熙發威下，結果冠軍賽第6場順利封鎖樂天桃猿，拿下今年台灣大賽冠軍。
味全龍上次三連霸已經是1999年，當時龍隊在封王旅行於歐洲，無預警解散，球員當時錯愕，也無法相信，球隊解散的事實。
5.阪神虎迷也瘋狂！肯德基爺爺有保佑
阪神虎隊在1985年拿下隊史首冠後，就不知道冠軍的滋味，好幾次打進日本大賽，卻又都鎩羽而歸，還好今年「關西對決」歐力士，阪神虎在第七場比賽順利大比分擊敗歐力士。
這是虎迷睽違38年的「悲願」，也有球迷說：「在我死之前可以看到阪神優勝真棒。」全世界的虎迷都瘋狂。終於破除肯德基爺爺魔咒。
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