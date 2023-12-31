跨年倒數！JESSI放話：晚上會辣到噴火 卡莉怪妞抱病上場超敬業
距離跨年倒數8小時，台中市政府今（31）日舉辦「2024幸福龍來─台中跨年夜」演唱會，唱壓軸的南韓嘻哈女王JESSI昨晚現身彩排，預告今天晚上的造型絕對讓大家「辣到噴火」，日本百變流行教主卡莉怪妞也將在「台南好Young跨年晚會」壓軸表演，不過她身體微恙，目前體力逐漸恢復，屆時會抱病上場，相當敬業。
記者楊穎軒／綜合報導
JESSI昨天飛抵台中，晚上到中央公園為跨年晚會彩排，儘管刻意戴著棒球帽壓低帽緣，但招牌豐唇、金色長髮及火辣身材露出性感小蠻腰，非常具個人特色，上千位粉絲爭睹偶像風采，JESSI親切問候：「台中，我來了！想喝珍珠奶茶！」現場粉絲尖叫聲連連，女王光彩排就氣場十足，經典嘻哈金曲連發，據了解，JESSI大約在10點40分登台，演出長度接近40分鐘。
以直率霸氣的個性圈粉無數的JESSI，來台灣演出跨年的消息一出，竟吸引一票外國粉絲跟著她來台追星過節，可見JESSI魅力與人氣。花了超過半年時間，最後由台中搶人成功，理由是JESSI表示：「聽說台中跨年的場地可以容納20多萬人，號稱台版的紐約中央公園，能跟那麼多人一起跨年實在太cool了！」女王俏皮地說：「說好的20萬人都要來喔！今晚我要感受台中的熱情！」
卡莉怪妞昨天出席台南市長黃偉哲的記者招待會，有些微發燒症狀的她，早上先去診所打針、拿藥，充分休息後再參加傍晚的記者會，經紀團隊本來要視她的身體狀況，決定是否參加晚上的彩排，所幸卡莉怪妞復元良好，最後有完整參與彩排。
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