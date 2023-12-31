世上最孤獨猩猩獨囚40年！在狹小動物園度過聖誕節和跨年
在泰國曼谷「帕塔賓告」（Pata Pinklao）購物中心7樓有一個小動物園，這裡有隻號稱「世界上最孤獨大猩猩」小蓮花（Bua Noi）被關在這裡，今年是小蓮花獨自度過第40個聖誕節和跨年，牠這輩子沒見過同類，一臉憂鬱、眼神哀傷。外媒報導稱，這間動物園老闆面對動保團體的抗議，開價70萬英鎊（約新台幣2765萬元），只要肯付錢，就讓小蓮花自由。
國際中心楊雅婷／綜合報導
根據英國媒體《每日星報》（Daily Star）報導，儘管許多動保團體想要營救小蓮花。但因為動物園老闆開出高達70萬英鎊的天價，導致這隻孤獨的大猩猩自由無望，仍在動物園過第40個聖誕節和跨年。曾見過小蓮花的遊客表示，牠總是跟來訪的人們討食物吃，經常一臉落寞，讓人看了相當不捨。
PETA亞洲善待動物組織副總裁貝克（Jason Baker）表示，小蓮花多年來獨自住在這個混凝土圍牆裡面，時間長達40年之久，心裡狀態大受影響。PETA多次跟動物園主人提出，讓小蓮花去到大猩猩保護區，讓牠可以自在地爬樹打滾，並且跟其他動物交流，感受到陽光及新鮮空氣的美好，可惜至今仍未能說服動物園主人。
據了解，小蓮花從1983年起就被關在帕塔賓告百貨公司的動物園裡，泰國官員受訪時表示，希望能看到小蓮花到保護區生活。過去泰國政府曾舉辦募款活動，希望能為小蓮花募得自由基金，但是儘管拿到錢，動物園主人還是拒絕賣掉牠，反而提出難以達到的天價。美國歌手雪兒（Cher）曾在推特發文，痛批老闆透過動物的痛苦賺錢；好萊塢女星吉蓮安德森（Gillian Anderson）也曾寫信給老闆，表達對小蓮花的關切。