2023籃壇五大焦點 ／丹佛金塊奪隊史首冠　裕隆假球案、富邦3連霸

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丹佛金塊在今年六月於NBA總冠軍賽第5戰，以94:89擊敗邁阿密熱火，系列賽總比分4:1拿下冠軍，球隊明星中鋒Nikola Jokic獲選為FMVP。今年的總戰績為16勝4敗，沒有任何一支球隊讓他們在系列賽吞下2敗以上，有兩次2:1以及一次4:0橫掃，展現強大統治力。
NBA正在逐漸進入「後詹皇時代」，誰是新生代門面，一直是球迷爭論不休的話題。Jokic在今年在賽季打出歷史級的超高進攻效率，場均能得到30分13.5籃板9.5助攻，投籃命中率54.8%，三分命中率46.1%，幾乎達成場均「30分大三元」，向外界發出有力的聲音。
裕隆假球案 重傷台灣籃壇環境
SBL老牌勁旅裕隆隊今年休賽季被爆出假球事件，先是離隊的吳季穎被媒體爆料操作球賽，引起外界關注。11月17日，檢調針對假球案擴大規模搜索帶回人約談，包括裕隆前、現任教練和球員，另外還有組頭及賭客，共17人，其中曾拿下年度MVP的球員柯旻豪，訊後被當庭逮捕，檢方之後向法院聲請羈押，同隊的其他8名球員則以10-30萬元的金額不等交保。根據裕隆上述聲明，他們都確定被球團解約。
籃協副秘書長暨發言人張承中表示，未來籃協會加強推廣法治教育，賭博及打假球不但違法，也摧毀了籃球運動的核心本質，絕對不能容許，沒有一絲一毫的空間，同時也通知各聯盟、球隊一起來落實建立球員的法治觀念，並加強生活管理，過濾交友狀況。
富邦勇士三連霸 國內職籃第一隊
台北富邦勇士在4年內奪下3次P. LEAGUE+總冠軍，在新創立的台灣職籃聯盟中建立「富邦王朝」，新球季希望能繼續朝向4連霸邁進，球隊也舉辦封王遊行與球迷一同慶助。
今年富邦遭遇新北國王的強勢挑戰，對方陣容針對富邦而來，總教練許晉哲直言對手實力相當出色，也感嘆道：「這是歷年最難的一次」。
世界盃德國奪冠 粉碎美國拿回冠軍的美夢
2023年世界盃籃球賽德國男籃國家隊一路關關難過關關過，靠著當家主控Dennis Schroder穩健表現領軍，先在四強擊敗強大的美國，決賽再扳倒東歐強權塞爾維亞，最終拿下隊史首冠。
這一冠象徵國際籃壇群龍變起、競爭力變得更強，各隊陣容都有能力問鼎冠軍，美國隊即使是派出球星應戰，若沒有擁有理想的化學反應，未必就能力壓其他強隊登頂。
杭州亞運3X3籃球賽事奪金 狀元林信寬率隊登頂
在杭州亞運U23 3X3籃球賽事，中華隊男女籃都打出好成績，女籃一路打進到四強，才1分惜敗給蒙古，之後再輸給日本，拿下第四名。而男籃則是在4強靠著林信寬在延長賽的絕殺兩分球擊敗韓國；金牌戰更是克服開賽大比分落後，逆轉戰勝卡達，摘下隊史該項目的首金。
林信寬、江均、汪哲宇、余祥平4位年輕好手，在腳賽面對平均身高幾乎比自己高上10公分的卡達球員，開賽陷入0:5落後之後，但他們並沒有放棄，積極爭搶強權、更難能可貴的是靈活改變戰術，連續開了多次後門，努力將比分追近，也讓卡達選手感受到壓力。
比賽最後階段，汪哲宇補籃得手、江均果斷切入，讓雙方形成平手，林信寬取得犯規站上罰球線時，這位新科職籃狀元穩穩罰進兩球，率隊摘金。