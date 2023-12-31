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跨年夜後別睡太晚！明恐湧現北返車潮　高公局接地雷時段

▲交通部高公局預估，明（1月1日）日可能會出現北返車流。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲交通部高公局預估，明（1月1日）日可能會出現北返車流。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

記者林志怡／台北報導

2023年即將結束、迎來2024第一天，同時也是3天連假的收假日。交通部高公局提醒，明（1月1日）日可能會出現北返車流，行駛西部國道的民眾若從南部出發，建議9點前出發，中部地區建議12點前出發，自宜蘭返回北部的民眾，則建議早上9點前出發。

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高公局預報員謝東宏指出，截至今（31）日日午3點，國道全線交通量達54.5百萬車公里，預估今日交通量可達106百萬車公里，國道5號雪山隧道北向通過量達1萬7651輛次，與去年同時期相比，減少3%。

下午路況方面，北部地區南向汐止路段車多，其餘路段大致正常；中部地區國道1號北向大雅路段有車多情況，其餘路況大致正常；南部地區與國道3號路段大致正常，國道5號北向的坪林－頭城、宜蘭路況大致正常。

針對連假最後一天的路況預測，謝東宏說，明天以收假的北返車流為主，國道1號的苗栗－湖口路段、國道3號北向關西－大溪路段，預估中午12點後會有北向車流出現，並持續到晚上8點左右，國道5號北向宜蘭－坪林路段從早上9點就會有車流出現。

中部地區方面，謝東宏指出，同樣以北返車流為主，國道1號北向西螺－埔鹽系統、國道1號北向南屯－后里路段、國道3號北向竹山－中興路段與香山路段，預估中午過後也會有北返車流，並持續到晚上；南部地區則是國道10號西向仁武－左營端路段下午3點後會有返鄉車流出現。

謝東宏建議，因為明日主要以北返車流為主，行駛西部國道的民眾若從南部出發，建議9點前出發，中部地區建議12點前出發，自宜蘭返回北部的民眾，則建議早上9點前出發。

空間分流方面，謝東宏指出，國道1號、國道3號用路人可改走台61線，南投往返台中地區民眾可改走台63線，霧峰往返台中以北可以改走台74線或國道4號，宜蘭往台北地區民眾可以改走台9線。

此外，謝東宏提醒，今、明兩天國道5號北向蘇澳－頭城路段，在下午1點至6點實施高乘載管制，國道在連假採取單一費率，國道3號的新竹系統－燕巢系統則有單一費率再打8折，且連假期間凌晨0點到清晨5點暫停收費。

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