迪士尼集團帶衛視撤台！BBC入主2頻道 1月片單地獄廚神打頭陣
迪士尼集團旗下11個頻道將撤出台灣，國家地理頻道、STAR WORLD於明（1）日起由BBC Earth、BBC Lifestyle承接，1月份片單出爐，BBC Earth推出2檔自然科學紀錄片《小動物的生命奇蹟》、《長壽的秘訣》；BBC Lifestyle有地獄廚神戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）打頭陣，《戈登、吉諾和弗瑞德的公路之旅》第3季B即將播出。
記者羅凌筠／綜合報導
BBC Earth進駐有線電視第18頻道，1月份，BBC Earth全新播出《小動物的生命奇蹟》（Big Little Journeys），帶領觀眾微觀6種小動物的歷險旅程，包括全球非法交易最多的瀕危動物金獅面狨、南非體能驚人的嬰猴、珍稀的台灣穿山甲等。
BBC Earth頻道於1月7日晚間9點播出邁克爾莫斯利博士（Dr Michael Mosley）《長壽的秘訣》（Secrets of the Superagers），紀錄他拜訪世上的「超級長者」（superagers），從中國到義大利，他遇見的每位長者都擁有對抗衰老的個人獨特見解，不僅攝取食物不同，生活風格也大相逕庭。如果想知道「青春永駐」的祕訣，就不能錯過這6集節目了。
BBC Lifestyle入主78或79等頻道，1月1日晚間7點25分播出美食節目《非吃不可第3季》（Extraordinary Places To Eat S3）。主持人弗瑞德西里克斯（Fred Sirieix）曾於英國及法國的米其林餐廳工作，認識許多世界重量級饕客，這次弗瑞德邀請他的饕客好友交出私藏的口袋餐廳名單，一探究竟。
另外，1月15日晚間10點05分播出的《戈登、吉諾和弗瑞德的公路之旅第3B季》（Gordon, Gino and Fred's Road Trip S3B），由最愛搗蛋的美食三人組地獄廚神戈登拉姆齊、死黨廚師好友吉諾達坎波、弗瑞德西里克斯幾乎遊遍了歐洲所有料理重鎮，但還有一塊寶地暗藏珍饈，有待探索。這一回，戈登、吉諾和弗瑞德則前往西班牙，盡情享受最棒的當地佳餚與文化。
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