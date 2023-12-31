台北跨年演唱會直擊！華莎鐵粉「前天就來卡位」 創意應援物曝光
2024台北最HIGH新年城跨年晚會將在今（31）日晚間熱鬧登場，活動還沒開始，現場早就擠滿粉絲歌迷們紛紛提前來卡位，甚至有人特別請假殺來台北。就有華莎的歌迷透露，他們從前天就來了，還特地製作應援小物，希望能親眼見到偶像一面。
記者詹鎰睿／台北報導
《NOWnews今日新聞》特別直擊台北跨年晚會搖滾區，現場不少歌迷們都特地掛上親手製作的看板，要來應援心愛的偶像。不少華莎粉絲透露，他們從昨天就殺來台北特地佔位，不僅提前買好食物備戰，就連附近廁所資訊都已經規劃好，大家滿心期待著演出。
另一群華莎粉絲更加瘋狂，從前天就來了，有趣的是，他們還特別製作應援袖珍衛生紙，上面寫著「惠眼獨具，真誠為民」，像是選舉造勢一樣支持著偶像，還有一對從台南來的小情侶，首次跨年就獻給了台北，為了華莎從昨天早上7點就來卡位。
此外，有16、15歲的小歌迷們，為了八三夭、韋禮安從昨天早上就約好來台北，還非常幸運地聽到彩排內容，跟著一起狂歡。今年爆紅的《未來少女》也不遑多讓，有來自桃園的歌迷們，專程為了薄荷水晶北上，她們害羞地說，從節目一開始就愛上了，大家都很喜歡粼粼。
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