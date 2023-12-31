雪梨2024迎跨年煙火！澳警防恐攻隨機抽查行李 當地湧入百萬人潮
2023年即將結束，迎接2024新年的跨年活動也在全球各地陸續展開，作為身為全球最早邁向新年的國家之一，澳洲知名的雪梨歌劇院煙火秀自今（31）午夜開始就吸引大批民眾前往卡位，當局預計今年跨年活動將有百萬人湧入。同時，為了防止恐怖攻擊行動，警方也做好準備特別留意非法攜帶武器的情況，並在跨年夜這段時間內擁有隨機抽查行李的權力。
國際中心楊智傑／綜合報導
《澳洲新聞台》、《雪梨晨鋒報》等澳媒報導指出，31日當地的氣溫約21°C，從午夜開始就有民眾陸續帶著野餐墊、啤酒與餐點到雪梨歌劇院、麥奎里夫人石椅（Mrs Macquarie's Point）、皇家植物園（Royal Botanic Garden）等知名看煙火與日出的景點外，排隊搶占黃金位置，澳洲氣象局預測自晚間開始氣溫將持續降低，可能會從多雲的天氣轉至飄小雨。
雪梨市長摩爾（Clover Moore）透露，目前所有戶外適合位置都已經被佔滿，預計會有100萬人聚集在海濱與港邊，雪梨火車公司也呼籲還沒出門的民眾「請待在家裡並就地慶祝」，當局稱今年動員了上千名工作人員協助跨年活動順利，「包含煙火專家在內，我們的跨年團隊在這15個月以來努力為了今晚準備，這次活動將比過去更盛大。」
在墨爾本，四個官方指定的慶祝區也被狂歡的人群們擠滿，所有維多利亞州的公共交通工具則自12月31日下午6點至1月1日上午6點期間也將免費開放給大眾。
此外，在維多利亞州，慶祝跨年活動的地區也被當局視為「指定區域」，警方將在跨年期間擁有對墨爾本、吉朗中央商務區和聖基爾達前灘等地民眾進行隨機行李檢查的額外權力，執法單位稱這是為了防止有非法攜帶武器到場、恐怖攻擊等事件的發生。