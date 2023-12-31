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元旦新人線索太震撼！龜梨和也、「日版張鈞甯」傳將宣布閃婚喜訊

▲龜梨和也（左圖）、田中美奈實被傳是元旦結婚的當事人。（圖／翻攝自龜梨和也IG、田中美奈實X）
▲龜梨和也（左圖）、田中美奈實被傳是元旦結婚的當事人。（圖／翻攝自龜梨和也IG、田中美奈實X）

記者楊穎軒／綜合報導

37歲日本人氣男團KAT-TUN成員龜梨和也目前單身，曾經傳出和深田恭子交往4年，並論及婚嫁，男神的感情世界備受關注，沒想到，日媒《FRIDAY》今（31）日拋出震撼彈，稱元旦（1月1日）將會有一位男偶像宣布結婚，對象是前女主播，種種線索全指向龜梨和也，以及有「日版張鈞甯」封號的田中美奈實。

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▲▼田中美奈實（下圖）傳出將在元旦宣布婚訊。（圖／翻攝自龜梨和也IG、田中美奈實X）
▲▼龜梨和也（上圖）、田中美奈實傳出將在元旦宣布婚訊。（圖／翻攝自龜梨和也IG、田中美奈實X）
▲田中美奈實（下圖）傳出將在元旦宣布婚訊。（圖／翻攝自龜梨和也IG、田中美奈實X）
《FRIDAY》資深娛樂記者石川敏夫根據可靠消息，指元旦有一名人氣男偶像團體X先生會捎來結婚喜訊，女方Y小姐曾經當過主播，兩人過去從來沒傳過緋聞，所以明天婚訊一公布，必定會造成譁然，據報導，兩方家人都在商討婚事，女生很想要有小孩，這對新人年齡相仿，且都已經到適婚年齡。

提供消息的人士表示，小倆口一起拍過雜誌封面，後來開始約會數個月，感情逐漸升溫，此外，X先生曾經與一位知名女演員交往，明年會推出新劇，Y小姐很有知名度，情史也有男明星，但至今未婚，而女方的特徵是外貌出眾，擁有美麗的鎖骨。


日本網友綜合所有線索，發現龜梨和也和圈內女星談過戀愛，確定主演明年4月播映的朝日電視台日劇《Destiny》，與從新聞界轉戰演藝圈的田中美奈實都是37歲，田中美奈實與諧星藤森慎吾交往3年後分手，且龜梨和也和田中美奈實今年還一起登上雜誌《MAQUIA》11月號封面，認為元旦新人就是他們兩位。

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