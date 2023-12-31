迎接2024年！全球跨年煙火秀、敲鐘時程表一次看

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台灣時間31日 19:00 紐西蘭奧克蘭
紐西蘭大城奧克蘭向來是全球最早迎接新年的大城市，台灣晚間7點，紐西蘭北島城市奧克蘭天空塔和海港大橋將舉行盛大的跨年活動。
台灣時間31日 21:00 澳洲雪梨
澳洲的雪梨歌劇院煙火秀舉世聞名，雪梨市將點燃8公噸的煙火跨入2024年，當地預計將迎來超過100萬人聚集在海灘港邊享受跨年夜。
台灣時間31日 23:00 日本、南北韓
日本跨年夜熱門景點如東京塔、淺草寺會在迎接新年的最後一刻進行敲鐘活動，象徵著新的一年到來並祈求好運，另一個人們歡慶跨年的熱門景點澀谷區則在今年特別封鎖了部分地區，避免人群過度擁擠。
韓國首爾今晚也將舉行連續33下的敲鐘活動，當局預估會有十萬人齊聚迎新年，在敲鐘活動後首爾的世宗大路中央將升起直徑12米的「午夜太陽」，上演黑暗盡消，新年旭日初升的瞬間。
台灣時間1日 00:00 台灣、香港、中國
台灣時間1日 01:00 泰國曼谷
台灣時間1日 07:00 德國柏林
德國柏林知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）今年預計會湧入6萬5000人參加，現場除了有派對表演外，也會舉行大型煙火表演慶祝新年，不過鑒於恐攻風險增加，今年主辦單位嚴格戒備，必須持有門票才能進入活動區域，且禁止與會民眾攜帶背包、食物和飲料進場。
台灣時間1日 08:00 英國倫敦
知名景點倫敦眼（London Eye）將在泰晤士河畔施放近10分鐘的華麗煙火秀，屆時這場煙火表演將隨著大笨鐘的鐘響一起與英國民眾迎來2024年。
台灣時間1日 13:00 美國紐約
美國紐約時代廣場今年的水晶球主題是「領結」，向曾被稱為「中城領結」的時報廣場致敬。屆時由楓丹白露拉斯維加斯（Fontainebleau Las Vegas）和主辦方合作設計，直徑約3.6公尺，重達5386公斤，並由2688片三角水晶玻璃拼成的巨大水晶球將伴隨倒數在新年的那一刻落下。
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