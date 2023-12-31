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紐西蘭跨年秀來了！南半球最高「5分30秒」煙火秀　率先迎接新年

▲紐西蘭是最早在天空塔和奧克蘭海港大橋上空燃放煙火和舉行燈光表演迎接 2024 年的國家之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐西蘭是最早在天空塔和奧克蘭海港大橋上空燃放煙火和舉行燈光表演迎接 2024 年的國家之一。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

告別了度過疫情陰霾的2023年，紐西蘭是全球首批迎接2024年的國家之一，在台灣時間晚上7時紐西蘭第一大城奧克蘭（Auckland）的知名地標標天空塔（Sky Tower）施放了長達5分30秒的煙火秀，這是南半球最高的煙火秀，也象徵新的一年到來。

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綜合《Sky News》、《1 News》等外媒報導，紐西蘭北島大城奧克蘭的天空塔施放了全球第一場跨年煙火秀，這場長達5分30秒的煙火表演是南半球最高的煙火表演，重達500公斤的煙火從安裝在天空塔55樓、61樓和64樓，距離地面約200至240公尺的三個專用發射場發射。

伴隨著煙火表演，在不遠的奧克蘭海灣大橋也同步上演了燈光表演，今年的燈光秀主題與前年相同為「奧克蘭在呼喚」（Auckland is Calling），由一個白色螺旋開始逐漸變大，總共將會有19個螺旋代表奧克蘭的19個部落，反映尊重土地、海洋與毛利人等結合傳統文化與自然景觀的重要精神。

紐西蘭煙火表演的規劃在六個月前開始，過去八年來負責煙火表演的麥克德莫（Robert McDermott）受訪時表示，時至今日自己仍對跨年煙火秀是否順利感到緊張，「這是紐西蘭唯一展示於國際的煙火表演，所以全世界都在關注。」

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