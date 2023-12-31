紐西蘭跨年秀來了！南半球最高「5分30秒」煙火秀 率先迎接新年
告別了度過疫情陰霾的2023年，紐西蘭是全球首批迎接2024年的國家之一，在台灣時間晚上7時紐西蘭第一大城奧克蘭（Auckland）的知名地標標天空塔（Sky Tower）施放了長達5分30秒的煙火秀，這是南半球最高的煙火秀，也象徵新的一年到來。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《Sky News》、《1 News》等外媒報導，紐西蘭北島大城奧克蘭的天空塔施放了全球第一場跨年煙火秀，這場長達5分30秒的煙火表演是南半球最高的煙火表演，重達500公斤的煙火從安裝在天空塔55樓、61樓和64樓，距離地面約200至240公尺的三個專用發射場發射。
伴隨著煙火表演，在不遠的奧克蘭海灣大橋也同步上演了燈光表演，今年的燈光秀主題與前年相同為「奧克蘭在呼喚」（Auckland is Calling），由一個白色螺旋開始逐漸變大，總共將會有19個螺旋代表奧克蘭的19個部落，反映尊重土地、海洋與毛利人等結合傳統文化與自然景觀的重要精神。
紐西蘭煙火表演的規劃在六個月前開始，過去八年來負責煙火表演的麥克德莫（Robert McDermott）受訪時表示，時至今日自己仍對跨年煙火秀是否順利感到緊張，「這是紐西蘭唯一展示於國際的煙火表演，所以全世界都在關注。」