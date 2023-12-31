選前敏感！習近平新年賀詞未提台灣二字　強調「祖國統一是必然」

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至於今年民企倒閉、青年就業困難與天災洪患等經濟挑戰，習近平則表示，「一些企業面臨經營壓力，一些群眾就業、生活遇到困難，一些地方發生洪澇、台風、地震等自然災害，這些我都牽掛在心。大家不懼風雨、守望相助，直面挑戰、攻堅克難，我深受感動」。
此外，他也在賀詞間提到中國要「全面深化改革開放，進一步提振發展信心，增強經濟活力，以更大力度辦教育、興科技、育人才」，在前中國國務院總理李克強去世的這一年格外凸顯意義。
習近平表示，2023年中國成功舉辦中國－中亞峰會、第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，一系列主場外交迎來五洲賓朋。他也提到，自己在2023年訪問了一些國家，出席了一些國際會議，「會晤了不少老朋友、新夥伴，深化彼此共識。並稱和平發展始終是主旋律，合作共贏始終是硬道理」，而在此之前他才和俄羅斯總統蒲亭相互發表新年賀電。
至於對台部分，習近平先是指出「明年是新中國成立75周年」，要「繼續支持香港、澳門發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定」以外，他強調「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光」。
值得注意的是，距離台灣2024總統大選也倒數不到兩個禮拜，儘管習近平的新年賀詞並無提及「台灣」二字，但相比起2023年的新年賀詞僅提到「海峽兩岸一家親，衷心希望兩岸同胞相向而行」，這次習近平又重回2022年新年賀詞當中強硬的「祖國統一」用字，態度明顯與去年的軟化有所不同。
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