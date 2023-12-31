影／雪梨上演12分鐘史詩煙火秀！澳洲「新年之都」吸引百萬人湧入
位於南半球的澳洲是全球最早迎接新年的國家之一，而在世界級景點雪梨歌劇院、港灣大橋和雪梨港跨年也成為許多旅客趨之若騖的行程，在當地時間午夜12點，雪梨港口周圍有上萬人一起欣賞長達12分鐘的史詩級煙火秀，共同迎接2024年的到來。
國際中心楊智傑／綜合報導
台灣時間31日晚間9點，澳洲正式告別2023年，其中被稱為「新年之都」的雪梨以標誌性的歌劇院、海港大橋燈光煙火秀迎接新年的到來。這場12分鐘的史詩級煙火橫跨港口6公里，如麥奎里夫人石椅（Mrs Macquarie's Point）、皇家植物園（Royal Botanic Garden）等雪梨當地知名看煙火與日出的景點都能清楚看見這場高達八噸的壯麗煙火秀在高空綻放。
《澳洲廣播公司》和《雪梨晨峰報》報導提到，人潮從31日午夜時分就開始往雪梨港邊聚集，雪梨市長摩爾（Clover Moore）表示，目前所有戶外適合位置都已經被佔滿，預計會有100萬人聚集在海濱與港邊，線上直播大約有4.25 億人觀看，澳洲氣象局則指出目前雪梨正下著小雨，預計愈晚氣溫會降至攝氏16度左右。
澳洲多個城市如坎培拉、墨爾本、霍巴特等地都有跨年活動，但雪梨不僅最有名，澳洲政府也有意支持「新年之都」這個招牌，一名來自墨爾本的跨年遊客就告訴媒體，「雖然我們在墨爾本也有跨年活動，但聽說雪梨跨年秀是世界上最好看的，所以開了好幾個小時的車，專程來這裡看煙火表演。」
在維多利亞州，慶祝跨年活動的地區也被當局視為「指定區域」，警方將在跨年期間擁有對墨爾本、吉朗中央商務區和聖基爾達前灘等地民眾進行隨機行李檢查的額外權力，執法單位稱這是為了防止有非法攜帶武器到場、恐怖攻擊等事件的發生。