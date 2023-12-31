《未來少女》5大女團合體震撼台北跨年！14歲忙內喊：我們做到了
《未來少女》緋紅魅影、黑曜精靈、幽靈水晶、薄荷水晶、日光之橙今（31）日晚間合體共演，在「2024台北最HIGH新年城跨年晚會」震撼登台，立刻掀起台下粉絲尖叫聲，也有好多位女孩的家人們，特地北上專程來看女兒演出，日光之橙的Phoebe就透露，她的爸爸媽媽還從泰國飛來台灣看她，讓她很感動。平均年紀最小的薄荷水晶則是興奮直呼：「我們做到了。」
記者詹鎰睿／台北報導
《未來少女》分別帶來緋紅魅影 〈Baddie〉、黑曜精靈 〈Copy Paste〉、幽靈水晶〈幽靈優〉、薄荷水晶〈Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい〉、日光之橙〈Parade〉，最後再由5團合體表演節目主題曲〈未來就是現在〉，象徵著一年的辛苦過去，展望充滿希望的未來，完美的演出震撼許多歌迷。
現場好幾位女孩受訪時坦言，她們都非常緊張，但又對跨年的舞台興奮又期待，從以前在台下觀眾的身分，變成在台上的表演歌手，讓女孩們不禁直呼：「很不可思議。」薄荷水晶的14歲成員張丞妘更是興奮高喊，「我們做到了。」
日光之橙日籍成員麻由就說，爸爸媽媽都守在電視機面前看她表演。Phoebe感動的表示，她的爸爸媽媽遠從泰國飛來台灣，就為了在底下看她演出。薄荷水晶粼粼開心表示，一表演完，她的爸媽就在群組TAG她，「跳得很好，天氣很冷，要注意保暖。」
首次站上跨年舞台的緋紅魅影成員佟凱玲坦言，她超級緊張，臉上難掩興奮情緒，夥伴香蘭也覺得一切不可思議，笑說明明以前跨年就是在家裡看煙火吃炸雞的人。黑曜精靈成員紫嫣分享，爸爸李㼈也守在家裡看她，媽媽則是有來現場，讓她很感動。幽靈水晶書蘊也說，有看見粉絲們在台下應援，成員昀靚還聽到有人喊她們的名字，紛紛形容這一切非常開心又很感動，迫不及待狂跟家人們傳訊息報喜。
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