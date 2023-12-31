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JESSI跨年夜嗨唱！性感透視裝「全看光」　再學新髒話：靠X

▲JESSI台中跨年夜嗨唱，性感透視裝好身材「全看光」，再學新髒話：「靠X。」（圖／翻攝自三立YouTube）
▲JESSI台中跨年夜嗨唱，性感透視裝好身材「全看光」，再學新髒話：「靠X。」（圖／翻攝自三立YouTube）

記者黃雅琪／綜合報導

亞洲「嘻哈女王」之稱的韓國藝人JESSI，今（31）日晚間登上台中跨年晚會嗨唱，穿著全身閃亮水鑽的透視裝展現好身材、翹臀一覽無遺，不改爽朗性格笑喊三字經國罵，罵得越多粉絲越激動尖叫！還學到新髒話「靠X！」但她得知意思與韓文「C8」意思相近後，直呼：「No靠X、Ｘ比較OK，靠X太強了！」

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▲JESSI台中跨年夜性感開唱。（圖／翻攝自三立YouTube）
▲▼JESSI台中跨年夜性感開唱。（圖／翻攝自三立YouTube）
▲JESSI台中跨年夜性感開唱。（圖／翻攝自三立YouTube）
 
JESSI台中跨年晚會開唱，帶來〈What Type of X〉、〈Cold Blooded〉、〈STAR〉、〈Gum〉歌曲表演，JESSI不改直爽性格，在第一首歌唱完後就飆國罵喊：「台中非常冷！哈囉你好，我是JESSI！」她笑說因為電視台播出尺度有限，所以今天只罵5次髒話就好，接著JESSI下台寵粉，接過粉絲做的頭牌秀給鏡頭看

▲JESSI台中跨年夜開唱，拿粉絲製作頭牌大方秀鏡頭。（圖／翻攝自三立YouTube）
▲JESSI台中跨年夜開唱，拿粉絲製作頭牌大方秀鏡頭。（圖／翻攝自三立YouTube）
想要學習新單字的JESSI，在現場詢問粉絲們，有民眾教她講「X邀！」JESSI一連唸了好幾次後，在得知與韓文「C8」意思相近後，立刻表示：「No靠X、Ｘ比較OK，靠X太強了！」笑翻全場觀眾。除此之外，JESSI也告訴大家〈STAR〉這首歌道出她成名過程的艱辛：「唱這首歌會讓我想哭，但這手不是悲傷的歌，而是要鼓勵你們，永遠不要放棄。」最後祝福大家新年快樂、保持善良。

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