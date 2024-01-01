黃子佼元旦露臉了！孟耿如PO一家三口全家福 「好的壞的都會過」
黃子佼（佼佼）6月捲入Me Too事件後，全面退出演藝圈，也於社群媒體銷聲匿跡，今（1）日元旦，老婆孟耿如在粉專分享一張全家福照片，黃子佼睽違半年多首度露臉，氣色看起來很好，她感性地說：「好的壞的都會過，未來總是會到來！」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片，黃子佼戴鴨舌帽、粗框眼鏡，衣著輕便，與孟耿如、1歲愛女「黃玉米」等親友在公園野餐，孟耿如寫下：「一年又過去了...今年過得特別有挑戰，不過好的壞的都會過，未來總是會到來！沒什麼特別想說的，我還是很滿足、 知足...祝福身邊所有的朋友、家人...一切都能好好的已足夠...我愛大家！」
貼文發布幾小時，湧入1.3萬人按讚，網友紛紛留言打氣：「盼望黃子佼跌了一跤趕緊再爬上來，你是好人+好才華」、「新年快樂！加油佼哥，特別想您！愛你們一家呦」、「妳很勇敢，祝妳幸福」、「喜歡看妳們一家人」、「一切都會好」！
※【NOWnews 今日新聞
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