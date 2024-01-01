最後一次元旦談話！蔡英文：這8年我為台灣留下「世界的台灣」

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蔡英文說，極端氣候的頻繁化，衝擊各國政府應變能力和韌性，民主自由和威權主義再衝突，牽動地緣政治板塊穩定，也衝擊國際供應鏈的版圖重整，這8年來世界變得不一樣了，民主自由不只是價值信仰，也是地緣政治中要捍衛的堡壘，更是國際供應鏈必須搭載的核心。
「這8年來，台灣真的不一樣了！和以往更不一樣的是，台灣不再被遺忘！」蔡英文提到，2350萬台灣人民參與了世界的改變，更參與改變世界，「如果問我這8年的關鍵字是什麼？我會說是世界，如果這8年世界的關鍵字是什麼，那一定有台灣」。
蔡英文提到，這8年台灣信守承諾、維持現狀，也展現決心、強化國防，不僅是勇鷹號完成27架，「海鯤號」原型艦也已經下水，從防禦策略的檢討、武器設備的現代化、全民防衛體系的建構，到軍事訓練的強化，政府全面啟動國防改革，而這個改革是現在進行式。
蔡英文說，我們不挑釁不屈服，以無比堅定的信用贏的國際社會的信任，深化和民主夥伴的合作，讓我們能夠自信堅定面向世界，也能自信沉穩的面對中國，如今，Taiwan can help是國際肯定的行動，在國際社會需要幫助的時候，台灣的力量一直都在，在對岸遭逢天災時，台灣的關懷也一直都在。
蔡英文續指，在增加國際合作的同時，也期盼兩岸間負起共同責任，期盼兩岸恢復健康有序的交流，也期盼以和平對等民主對話，共同尋求兩岸之間長遠穩定的和平共存之道，面對全球民主自由和威權主義的再衝突，未來台灣唯一選擇依然是繼續堅守民主，守護和平。
蔡英文提到，今年度國防總預算將達到史上新高的6007億，和平要有善意，更要靠實力，而展現自我防衛的決心，就是國際社會共同守護台灣，維護台海和平穩定最重要的支撐點，台灣展現堅定的意志，要守護民主自由生活的方式，讓全世界確認台灣是民主和平不可獲缺的關鍵要角，而非可有可無的一份子。
蔡英文說，因此，維護台海和區域和平穩定不只是當前國際社會的共識，也是兩岸的共同責任，不僅是台灣不分政黨的共同使命，更是台灣2350萬人民共同期待。
蔡英文細數8年執政成績，包含推動「前瞻基礎建設」、GDP從8年前的17.5兆大幅成長，到去年超過23兆、台股指數從她2016年上任那天的8131點，到上週五、去年封關，已經達到1萬7930點，不僅再創出新高，甚至，超越香港恆生指數、台灣已經是全球第二十一大經濟體，國家的總體競爭力，進步到全球第6名。
不過，蔡英文也說，疫情、通膨所帶來的物價、房價壓力，確實讓人民的生計與這些經濟數據，感到有所距離，所以政府傾全力，將經濟成長的果實，進行公平正義的「社會再分配」，來減輕大家的生活壓力。
她列舉，過去幾年政府啟動稅改，提高免稅額和扣除額、提高長照預算、連續8年調漲基本工資、每個月的托育補助也再次調高、補助私立大專院校學生學雜費等；她強調，蔡英文的政府，會是最會還債的政府，「不會債留子孫，我會負責任地，留下穩健的國家財政，讓未來的政府更有能力，繼續照顧人民」。
蔡英文提到，百年大疫和極端氣候，所帶來的分散化，以及去風險化的挑戰，更提醒我們，台灣要繼續強化韌性、站穩國際，在全球經濟上扮演更重要的角色。此外，台灣挺過了SARS、以及COVID-19，但也必須再調整健保制度的體質，合理化基層醫事人員的待遇與工作環境，來強化健康體系的韌性。
蔡英文向國人表示，今天是蔡英文擔任中華民國總統，8年任期的最後一次元旦，「無論你是支持蔡英文，還是批判蔡英文，我都要謝謝每一位台灣人民，即使一路起起伏伏，但是，我們風雨同行，一路走到今天，一起讓國家走到這裡」。
蔡英文指出，「如果，有人問我，為台灣留下什麼，我會說，我留下了一個世界的台灣」，經過8年，現在的台灣，是世界認識的台灣，「當你遇到國外的朋友，告訴他，你來自台灣時，越來越多人清楚知道，我們的家鄉在哪裡」。
蔡英文提到， 現在的台灣，也是吸引世界的台灣。來自烏克蘭的瑞莎，領取了中華民國身分證，黃仁勳帶著輝達、蘇姿丰帶著超微，回到故鄉，看好台灣、投資台灣。
「現在的台灣，更是世界認同的台灣！」蔡英文說，我們擁有無比的民主多元，無論性別，都可以成為總統，或副總統；還有，跟你所愛的人一起成家。
蔡英文呼籲，各位國人同胞，再過12天，大家就要再次用手中神聖的選票，做出對國家命運的關鍵決定，「不論你的政黨傾向是什麼，不論你是中華民國派，還是台灣派，這是屬於我們的國家， 我誠摯地希望，我們要相信自己、相信民主、相信台灣，為一個更好的台灣做決定，更要為世界的台灣，做最好的決定」。