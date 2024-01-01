向假民調公司宣戰　柯文哲：做得票率僅十幾趴的開票後要退出台灣

「大家都知道我支持誰！」　蔡英文：蔡英文路線就是令人信賴

▲對於明年選舉要支持誰，蔡英文笑稱，「大家都知道，他今天站在這裡」。（圖／總統府提供）
▲對於明年選舉要支持誰，蔡英文笑稱，「大家都知道，他今天站在這裡」。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

總統蔡英文今（1）日上午發表任內最後一次新年談話，並接受媒體訪問。對於如何看待國民黨、民進黨、民眾黨總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲？蔡英文回應，「大家都知道我支持誰，他今天就站在這裡（指副總統賴清德）」，而蔡英文路線是團隊一起創造的，就是沈著、穩健、令人信賴、走向世界。

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蔡英文今發表「8年，世界不一樣，台灣也不一樣」新年談話，會後媒體詢問，如何看待3位總統候選人？其中有兩人提到要延續「蔡英文路線」，請問所謂的「蔡英文路線」要怎麼延續？接下來的國會選舉，民進黨會拿下多少席次？國會有可能過半嗎？

對此，蔡英文回應，總統實在是不適合談選舉，「但大家都知道我支持誰，他今天就站在這裡」，而蔡英文路線不是指一個人，是一個團隊一起創造、一起走出來的，蔡英文路線就是沈著、穩健、令人信賴、走向世界，未來台灣要繼續走向世界，還是從世界脫隊，「我相信1月13日台灣人民會做出正確的決定」。

此外，針對中國領導人習近平昨天新春談話，提到兩岸問題統一是歷史的必然論一事，蔡英文說，兩岸的關係要何去何從，最重要的原則，就是要符合民主的原則，以台灣人共同的意志，來做這個決定。

蔡英文提到，台灣是個民主的國家，將來跟中國要形成什麼樣的關係，就必須透過民主的程序，來做最後決定，而在這其中，要確保民主的優質、國人對民主素養的持續提升，還有對國家所處的環境，能夠更深入的了解。

另外，有媒體詢問，最近傳出中國施壓台灣樂團五月天，要表態支持一中，也有像里長到中國接受招待旅遊、假民調等介入選舉的情況，蔡英文稍早提到，兩岸關係是要透過民主機制來發展，但習近平新春談話被認為是介選的一種手段，如何看待這段談話？國安單位是否事前掌握？

蔡英文說，從1996年台灣第一次總統直選開始，中國介選早已不是新聞，但國安單位都有所掌握，不只是台灣有介選的事情，去年韓國總統大選時，也遇到類似的認知操作，最後韓國人民選擇不受這些操作的影響，「我相信台灣人民也會做出智慧的決定」。

蔡英文提到，最重要的是，在這裡任何人都可以自由表達意見，因為這裡是民主台灣，但也希望台灣社會對於介選、一些錯假訊息，都能夠有所警覺。

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