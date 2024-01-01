挺侯康護台灣！元旦升旗 　朱立倫、蔣萬安挺侯友宜「重返執政」

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朱立倫表示，稍後侯友宜也要跟他一起到頭寮向經國先生表達最高敬意。經國先生一生為國為民，他最重要的精神是「勤政、清廉、愛民」，相信侯友宜一定秉持經國精神，永遠跟人民站在一起、永遠秉持勤政清廉愛民的精神，讓中華民國與台灣更好。在經國先生精神帶領下，國民黨一定持續改革，讓民眾更有信心，唯有讓民眾看見嶄新的國民黨、年輕化的國民黨、真正跟所有民眾站在一起並讓台灣民眾有信心的國民黨，未來才會更有希望。
蔣萬安表示，升旗是表達對中華民國與國旗的最高敬意，也要謝謝黨員先進過去在國民黨最艱困的時候始終陪伴著國民黨，成為我們最堅實的後盾，大家一定要全力以赴、集中選票，支持3號侯友宜。他過去這段期間到各地輔選，看到基層民眾對於政黨輪替的渴望、對於未來改變充滿期待，他相信最後一定可以贏得勝選。只要團結一致，相信會迎來正義、迎來繁榮、迎來務實、迎來和平、迎來藍天！
蔣萬安強調，改變正在開始，1月13日侯友宜當選總統將帶領他們走上正途，撥亂反正，他在台北市也會持續努力聆聽市民心聲，以市民需求為優先，推動更好的政策，打造台北為未來之都、安全之都與運動之都，也希望大家支持國民黨提名的立委候選人，讓國民黨在立法院可以過半，政黨票並支持9號中國國民黨。
侯友宜指出，中華民國113年元旦是新的一年、新的開始，展現新的氣息。全球面對太多挑戰，地緣政治緊張，各地戰爭未有消弭，台海局勢不穩定，尤其台灣缺工、缺料甚至缺電，甚至高通膨、高物價，使經濟無法往前舒展，何況要面對貿易壁壘調查、無法與更多國家簽訂貿易協定，也讓台灣在區域經貿與經濟發展陷入重重挑戰。
侯友宜說，人民最憤怒的是缺蛋，民眾每天要吃的食品，民進黨政府不但缺蛋、剩蛋、甚至還把它變成壞蛋，人民憤怒的聲音已展現，民進黨缺乏執政能力、更缺乏反省能力！
侯友宜表示，此時此刻除了升國旗、唱國歌以外，再隔11天就要在中華民國民主自由制度下、按照中華民國的憲法選中華民國總統，但賴清德說「中華民國是災難」，後來又改口稱「中華民國憲法是災難」，前陣子還喊「中華民國是神話」！
侯友宜強調，中華民國的根本大法就是中華民國憲法，這些話在中華民國的國民內心一定有很深的想法。尤其賴清德內心的想法就是台獨、就是引戰，這會讓台海不安定、不安全。保衛中華民國、守護台澎金馬人民，是他一生不變的信念，侯友宜負責任的提出嚇阻、對話與降低緊張的「3D戰略」，絕不能令台獨引戰，讓台海不安定，甚至爆發區域衝突。
最後，侯友宜說，新年新希望，希望中華民國是台海的護國神山，讓台灣團結共好、中華民國永續繁榮！只有侯康配當選，才能讓台海穩定、台灣安全、世界放心，更重要的是能讓台灣人民過好日子，這只有侯友宜跟國民黨做得到！