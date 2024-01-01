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台股元月展望！法人：總統大選、FOMC衝擊市場　中短線操作宜注意

▲有關台股元月展望，法人指出，總統大選、FOMC等一連串政經事件衝擊市場，中短線操作宜注意。（圖／NOWnews資料照片）
▲有關台股元月展望，法人指出，總統大選、FOMC等一連串政經事件衝擊市場，中短線操作宜注意。（圖／NOWnews資料照片）

記者李琦瑋／台北報導

台股上週五封關日終場上漲20.44點，收在17,930點，離萬八就差這麼一步，展望元月台股後市，法人分析，1月遇到台灣總統大選、美國FOMC會議、CES展等多個政經事件，又接連長假，建議中短線操作應該注意，並在樂觀中冷靜。

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永豐投顧指出，從技術分析角度，台股在8月至10月的盤整形成多重底，而11月的突破則是確立底部與展開回升，從型態測量來看，本波段滿足到17900點附近，而12月的表現幾乎滿足，所以在元月操作應該控制部位。指數區間看17500點至18100點。

永豐投顧表示，2024年第一次FOMC將在1月31日舉行，在FED放出不再升息的訊號後，這是第一次FOMC會議，鴿派立場需要再次確認。由於美國CPI、PCE都在降溫，就看FED官員解讀的口氣是否更軟。以CME FedWatch的市場預測看，元月的FOMC會議不會改變利率政策，卻是窺伺3月FOMC會議是否降息的窗口，所以元月FOMC會議的會後聲明將是市場關注的焦點。

永豐投顧指出，元月10日至13日消費電子展（Consumer Electronics Show, CES）在美國拉斯維加斯登場，歷屆CES都是新產品的亮相與吸睛的機會，以2023年火熱的AI浪潮來看，這次展覽主題應該是AI當主角，相關的應用會佔據展場舞台。

永豐投顧表示，就報章標示的CES展概念股來看，主要集中在電子次產業的「電腦與周邊」，投資人該注意的是2023年5月以來大漲的AI概念股是否復活，畢竟第一波AI概念股的基本面得到市場長時間的討論，如果再出現量價的變化，那表示籌碼因素已經消除，是AI概念重新出發的機會。

永豐投顧分析，多起政經事件與長假接連，冷靜控制部位台股、乃至美股自11月初起漲，已歷時2個月，美國費城半導體漲幅超過3成，NASDAQ漲幅超過2成，而台股達到10%以上，考量台股加權指數是全集合指數，其中分類股表現相當可觀。事實上從技術指標觀察，中、短期指標都已經過熱，如果跨年度有短期的資金潮湧動，不能不對市場抱持謹慎態度。

永豐投顧建議，元月份有多項重要政經事件衝擊市場，除了前述的FOMC與CES展，首要的是1月13日的中華民國總統大選。一般來說，對於總統大選結果各方都有誇張解讀，容易引發市場短線籌碼波動，中短線操作應該注。若要再做長一點的規劃，春節在2月初，台股最後交易日是2月5日，其實緊跟著1月31日的美國FOMC，所以總統大選揭曉後，台股應該會進入FOMC觀察期與長假前準備期重合的時段，對於短線交易者又是考驗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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