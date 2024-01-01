爆水管害「家中馬桶炸開」！地牆家具全毀、維修花百萬：別倒食物

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以更換馬桶為例，一般基本型的馬桶價格區間約在台幣6000元至1萬5000元，施工費介於1500元至3000元左右，而若將原本已損壞的木地板更換為超耐磨木地板，每坪連工帶料約5000元左右，以室內空間20坪計算，清潔加上更換馬桶以及超耐磨地板，總共費用約在12萬至15萬元之間，確實比美國便宜許多。
不過預防還是勝於治療，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，若不希望像網紅花大錢維修馬桶及地板，就要把握幾個如廁原則，首先是馬桶的保養，異物進入馬桶是最容易造成堵塞、甚至逆流，平常除了排泄物以外，千萬不要將其他異物或食物丟入馬桶，即使現在的衛生紙都是可分解衛生紙，但數量多了還是容易造成馬桶消化不良，最後導致阻塞逆流。
再來是要觀察馬桶平常沖水或靜止時的狀況，若沖水時水流緩慢，或是靜止時會冒泡泡，這時就表示馬桶管線有狀況，可利用一般市售馬桶疏通劑軟化阻塞物，再利用馬桶吸把疏通馬桶，若持續冒泡，則建議請水電師傅以專業工具疏通。
最後若不幸發生類似網紅家中爆水管的情形，切記先將馬桶旁的水閥以螺絲起子關緊，減少馬桶進水，再利用毛巾或廢棄衣物圍在馬桶旁，降低逆水所造成的損害。
曾敬德表示，美國可以為不動產投保各式各樣的保險，因此網紅花費100萬當中，大約有20萬至30萬元是由保險公司支付，相對在台灣則只有住宅火險、住宅地震險以及住宅第三人責任險，這類馬桶逆流或漏水，只能靠自己或管委會維修，建議民眾在購屋時，就要慎選專業有保障的房仲公司。