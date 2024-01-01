元旦台東迎曙光　柯文哲：對吳欣盈辯論有信心

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柯文哲強調，最重要的是，台灣要有一個清廉勤政愛民愛鄉土的政府來領導，而非意識形態、大撒幣、整天喊口號，沒有長期計畫，甚或在自己同胞裡面製造分裂跟仇恨。
柯文哲說，「黎明來臨之前的夜晚總是黑暗的，但是黎明一定會到來」，自從參選以來，他從一開始不看好，到現在已經是三強鼎立，中間遇到很多挫折困難，一路挺來，為台灣及孩子未來，他會繼續堅持理念。
媒體聯訪時被問到新年有何新希望，柯文哲表示，「你認為台灣人民新的一年希望什麼??平安幸福、安居樂業」，你去媽祖廟拜拜都祈求風調雨順、國泰民安，其實老百姓要的不多，就是平安幸福，安居樂業，所以新的一年全台灣老百姓都可以平安幸福、安居樂業。
媒體詢問下午將登場的副總統候選人辯論會，是否有推薦一些老師給她做特訓，吳欣盈抱病參加，對她有信心嗎？柯文哲說，其實就跟考試一樣，放鬆心情，可以維持正常演出就可以，「她的能力是沒問題，在美國、英國好的大學被訓練過、被檢視過，從過去經歷不是隨便阿貓、阿狗就可以打倒。」
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