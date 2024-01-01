賴清德稱「中華民國憲法是災難」　蔡英文：與92共識連結才是風險

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蔡英文回應，擔任中華民國總統，依照憲法兩岸人民關係條例及其他相關法規來處理兩岸事務，這本來就是總統應該要做的事，「這點我跟副總統的立場是一樣的，這8年來我也是這樣做的」。
蔡英文提到，九二共識是國民黨用來跟中國協商互動的政治基礎，和中華民國憲法其實是兩回事，「九二共識對國家主權的風險是有的，所以把九二共識跟憲法混為一談，會使得中華民國憲法落入九二共識化的風險，這才是真正令人憂慮的地方」；她強調，她必須要講，中華民國憲法不是風險，但是跟九二共識的連結才是風險。
另外，有媒體提問，中國領導人習近平發表告台灣同胞書，定義「九二共識」為「一國兩制」將滿五週年，而台灣社會氛圍中，仍有支持「九二共識」論述。
蔡英文回應，她或許沒有辦法改變每一個政黨，但已經某程度讓台灣人民對世界了解，以對兩岸關係本質，有更深的體認與了解。
蔡英文說，「九二共識」是2000年後被發明使用的，1992年並沒有這個名詞，在兩岸情勢轉變下，所謂的九二共識的詮釋也在轉變，習近平已定調「九二共識」就是「一個中國」的九二共識，且要推動兩岸政治協商跟實踐「一國兩制台灣方案」，「所以九二共識、一中原則、一國兩制，就是『三位一體』的對台方案，且以接受九二共識為起點」。
蔡英文說，附和九二共識，只會讓台灣被圈入中國定義的九二共識，對中華民國台灣的主權就是最大風險的所在，持續以九二共識為通關密語，向台灣人表達可以與中國溝通，「溝通固然重要，但以主權交換未免也太沉重了一些」。
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