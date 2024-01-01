美中本月有望恢復軍事對話！分析：台灣大選影響甚鉅

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亞洲協會政策研究所專家莫里斯（Lyle Morris）表示，董軍的任命不僅將穩定雙邊國防關係，也使華府和北京能夠深入討論日益惡化的海上安全問題，董軍的海軍背景將使他在和外國防長互動時更有信心，特別是與美國、日本和澳洲等國。
分析並指出，北京現在宣布此事，可能是其外交政策中，一種較少對抗性、較務實的新做法，由於中國經濟陷入困境，北京迫切需要穩定與美國的關係，所以才同意恢復軍事會談，希望能平衡經濟發展與國家安全。然而，雖說中國可能會減少展現「戰狼」風格，但北京對於國家和政治安全的保護，仍可能是影響中國整體外交政策的決定性因素。
華府智庫「國防優先基金會」（Defense Priorities）的專家金萊爾（Lyle Goldstein）則表示，亞太地區真正的和平與穩定，需要仰賴兩國安全機構強力且全面的接觸，不能只有少少幾次的對話，脆弱的對談或許不足以撐過即將到來的台灣大選風暴。
金萊爾也指出，北京致力於將台灣問題和美國問題分開，希望向華府表明，中國無意與美國對抗，更不想與美國發生戰爭，但這種考量並不會影響他們向台灣施壓、脅迫甚至入侵台灣的決定。
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