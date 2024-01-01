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美中本月有望恢復軍事對話！分析：台灣大選影響甚鉅

▲消息指出，美中2國將在本月恢復軍事對話。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲消息指出，美中2國將在本月恢復軍事對話。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

近日有外媒引述美國官員消息，聲稱美中2國將在本月恢復先前因前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而中斷的軍事交流。有專家認為，此事是否有助於亞太和平穩定，主要要看能否挺過1月13日的台灣大選。

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根據《日經亞洲》報導，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平，11月在舊金山APEC會晤期間，同意恢復軍事對話，但因當時中國新任國防部長尚未出爐，暫時沒有下文，而現在隨著董軍接任中國國防部長一職，李尚福被解職後留下的空缺得以填補，並為中方與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）恢復部長級對話鋪平了道路，若2人成功會晤，將是自2022年11月以來，美中首次國防部長級會談。

亞洲協會政策研究所專家莫里斯（Lyle Morris）表示，董軍的任命不僅將穩定雙邊國防關係，也使華府和北京能夠深入討論日益惡化的海上安全問題，董軍的海軍背景將使他在和外國防長互動時更有信心，特別是與美國、日本和澳洲等國。

分析並指出，北京現在宣布此事，可能是其外交政策中，一種較少對抗性、較務實的新做法，由於中國經濟陷入困境，北京迫切需要穩定與美國的關係，所以才同意恢復軍事會談，希望能平衡經濟發展與國家安全。然而，雖說中國可能會減少展現「戰狼」風格，但北京對於國家和政治安全的保護，仍可能是影響中國整體外交政策的決定性因素。

華府智庫「國防優先基金會」（Defense Priorities）的專家金萊爾（Lyle Goldstein）則表示，亞太地區真正的和平與穩定，需要仰賴兩國安全機構強力且全面的接觸，不能只有少少幾次的對話，脆弱的對談或許不足以撐過即將到來的台灣大選風暴。

金萊爾也指出，北京致力於將台灣問題和美國問題分開，希望向華府表明，中國無意與美國對抗，更不想與美國發生戰爭，但這種考量並不會影響他們向台灣施壓、脅迫甚至入侵台灣的決定。

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