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回應綠電弊案　蔡英文：不會容忍害群之馬、至今只有我高層沒涉貪

▲蔡英文強調，她不會容忍執政團隊的害群之馬跟不肖的個案。（圖／記者顏幸如攝，2023.11.23）
▲蔡英文強調，她不會容忍執政團隊的害群之馬跟不肖的個案。（圖／記者顏幸如攝，2023.11.23）

記者陳佩君／台北報導

針對在野黨質疑民進黨政府的綠電弊案及貪腐問題，總統蔡英文今（1）日表示，「我不會容忍執政團隊的害群之馬跟不肖的個案，該查的就查，該辦就辦」，且在歷任政府中，只有蔡英文政府至今沒有高層涉及貪污被揭發的案例；另外，對於死刑存廢議題，她強調，台灣沒有廢除死刑，目前的死刑犯都仍在釋憲法律程序中。

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蔡英文今發表「8年，世界不一樣，台灣也不一樣」新年談話，並接受媒體提問。針對在野黨質疑政府的綠電弊案，蔡英文表示，她不會容忍執政團隊的害群之馬跟不肖個案，該查就查、該辦就辦，也因如此，最近日本學者小笠原欣幸提到，在歷任政府中，只有蔡英文政府至今無高層官員涉及貪污被揭發案例，台灣的國際清廉指數也達到27年來最好的成績。

此外，媒體詢問，國民黨總統候選人侯友宜質疑，好像蠻多死刑沒有執行，讓受害者家屬傷心，是否期待下任總統做什麼改變。

蔡英文回應，台灣沒有廢除死刑，目前的死刑犯都仍在釋憲法律程序中，她也必須要提醒，無論誰當總統都不能超越法律，因為台灣是法治國家。

蔡英文提到，死刑存廢議題在台灣有許多討論，也牽涉到情感與理性、價值與理念，每當有重大刑案發生，許多人都希望犯人受到制裁，想藉由死刑來嚇阻重大犯罪行為，這也顯示民眾不希望有犯罪發生，預防犯罪是民眾心中最大期待

蔡英文指出，政府要持續努力，建立更完善的制度，至少包括4個面向，分別是提升司法公信力以及強化治安，特別是加強查緝幫派組織、增加政府量能，強化社會安全網，以及完善收容人精神醫療服務，這些政府都在努力，不足之處還需要繼續加強。

另有媒體詢問，在野黨頻頻批評2025非核家園是錯誤的能源政策，導致6年發生5次大停電，請問未來能源政策是可能做調整的嗎？

蔡英文說，在野黨的重點是放在缺電這件事情上，不過台灣最缺電時期，是在2016年5月她剛剛接任總統的時候，當時的備轉容量低到只有1.64％，現在回顧一整年的備轉容量率，不曾低過6％，且從2022年開始，台灣綠電的總發電量，已經超過了核電。

蔡英文批評，在野黨說要發展核電，但始終沒有說出新的核電廠要蓋在哪裡、核廢料要怎麼處理，如果新的核電能夠確保核安，又能解決核廢料的問題，又有足夠的社會共識，「我們或許可以採取一個更開放的態度來面對，但現在這個階段，這些條件都尚未成熟」。

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